Nowe zarzuty w śledztwie ws. RARS. Prokuratura wskazuje na Red is Bad

Prokuratura postawiła zarzuty kolejnym czterem osobom w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działalności Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS).

Wśród podejrzanych znalazło się trzech byłych prezesów Fundacji BGK. Śledczy zarzucają im doprowadzenie do przekazania Fundacji Red is Bad ponad 1,4 mln zł. Według prokuratury pieniądze miały następnie zostać wykorzystane do finansowania kampanii politycznych.

Zarzuty usłyszał również były pełnomocnik prezesa RARS ds. zakupów. Śledczy twierdzą, że miał on wpływać na zawarcie i realizację kontraktów dotyczących zakupu agregatów prądotwórczych o łącznej wartości przekraczającej 345 mln zł.

Postępowanie prowadzone jest w sprawie podejrzeń dotyczących sposobu wydatkowania publicznych środków oraz zawierania umów przez RARS.

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