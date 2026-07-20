Zmarł Dariusz Piotrowski. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Za pomocą platformy Facebook, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa poinformowało o śmierci lekarza Dariusza Piotrowskiego, specjalisty transfuzjologii klinicznej. Funkcję dyrektora sprawował od 2002 r.

– To wielka strata dla nas wszystkich – śmierć śp. lek. Dariusza Piotrowskiego – naszego Dyrektora jest ogromnym ciosem i powodem do żałoby. Odszedł od nas dobry człowiek, osoba otwarta na innych, empatyczna, życzliwa, a także zainteresowana losem ludzi, których spotkał na drodze swojego życia. Był lekarzem, specjalistą w dziedzinie chirurgi i transfuzji klinicznej. Dyrektor, przyjaciel, kolega to tylko kilka przykładów ról, w jakich znakomicie sprawdził się Dyrektor Piotrowski. Był przykładem bezkolizyjnego godzenia ze sobą wielu obszarów życia i działania człowieka. Zaangażowanie w rozwój publicznej służby krwi i służbę drugiemu człowiekowi wyróżniały jego postawę – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Dariusz Piotrowski otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia na polu służby krwi oraz promowania na szeroką skalę krwiodawstwa.

Czym zajmują się centra krwi?

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie cieszy się nienaganną opinią, gwarantując najwyższą jakość krwi i jej składników oraz odczynników diagnostycznych, a także najwyższym poziomem wykonywanych przy użyciu nowoczesnego sprzętu badań laboratoryjnych.

W swej strukturze skupia 10 jednostek organizacyjnych oraz posiada 6 ambulansów umożliwiających pobieranie krwi w systemie mobilnym. Zaopatruje w krew i jej składniki ponad 100 szpitali działających w obrębie woj. mazowieckiego, a w razie potrzeby, w ramach współpracy placówki spoza terenu działalności, dostarczając rocznie ok. 57 tys. litrów krwi tj. ok. 156 litrów dziennie.

Odbiorcami są szpitale, kliniki oraz instytuty dokonujące tysięcy skomplikowanych operacji, przeszczepów, transfuzji dopłodowych, wymiennych i innych zabiegów, do przeprowadzenia których niezbędna jest krew – bezcenny, niezastąpiony lek – dar serca.

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