Mocny wpis Daniela Obajtka. Stanął po stronie Mateusza Morawieckiego

Według ostatnich ustaleń medialnych były prezes Orlenu miał zrezygnować z członkostwa w stowarzyszeniu byłego premiera na rzecz pozostania w strukturach partii Jarosława Kaczyńskiego. Teraz europoseł wykazał poparcie dla byłego premiera i założyciela Rozwoju Plus.

Obajtek zabrał głos ws. Morawieckiego. „Pokój w PiS!”

Polityk odniósł się w mediach społecznościowych do ostatnich konfliktów między politykami PiS, które coraz bardziej zagrażają jedności partii. Europoseł podkreślił, że „jest za jednością” w ugrupowaniu.

„To jest moja jasna deklaracja. Natomiast ta jedność nie powinna oznaczać wyrzucenia z partii Mateusza Morawieckiego” – podkreślił Obajtek.

Zwrócił też uwagę, aby nie wykorzystywać jego deklaracji ws. jedności „do dalszych ataków i kłótni” . „Pokój w PiS! Tego potrzebujemy. Wróg jest gdzie indziej. O tym pamiętajmy” – dodał.

Morawiecki nie chce odchodzić z PiS-u

Na temat swojego ewentualnego wykluczenia z ugrupowania wypowiedział się też sam Morawiecki. – Ja trzymam się kurczowo Prawa i Sprawiedliwości, za wszelką cenę nie chcę wychodzić (...). Niestety są ludzie, którzy chcą wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości – ocenił podczas spotkania zorganizowanego przez klub „Gazety Polskiej” w Ulinie Wielkiej.

Przekazał również, że podejmie działania, aby członkowie jego stowarzyszenia nie zostali wydaleni z partii. – Będziemy starali się przetrwać w tych warunkach, bo przeciwnik polityczny jest jeden – to jest dzisiejszy rząd – podkreślił.

Były premier nie zamierza jednak rezygnować ze swojego stowarzyszenia, a według władz partii przynależność do niego wyklucza polityków z ugrupowania. Decyzje w sprawie ewentualnej rezygnacji każdy z członków stowarzyszenia musi podjąć do 23 lipca.

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