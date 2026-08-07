„Nie chodzi o zemstę”. Mocny apel w sprawie ofiar rzezi wołyńskiej

Lektura „Dokumentów zbrodni wołyńskiej” jest porażająca i jednocześnie wzywająca do rachunku sumienia. Mordów na Wołyniu nie można zamazać, lecz trzeba im nadać właściwe miejsce w świadomości historycznej. Tak jak godny pochówek i troska o grób świadczy o miłości dzieci do rodziców, tak wspólnota państwowa ma obowiązek zatroszczyć się o swoich pomordowanych obywateli i godnie ich pochować. Przypomnienie o rzezi wołyńskiej i rzeczywiste rozwiązanie problemu jest zobowiązaniem cywilizowanych ludzi. Nikt nie mówi o żadnej zemście, ale o poszanowaniu ludzkiej godności zamordowanych, której odmówili im zdegenerowani oprawcy.
Argentyna pamięta o Wołyniu
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