„Nie chodzi o zemstę”. Mocny apel w sprawie ofiar rzezi wołyńskiej
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„Nie chodzi o zemstę”. Mocny apel w sprawie ofiar rzezi wołyńskiej

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Odkrycie na Wołyniu
Odkrycie na Wołyniu Źródło: X / IPN
W Buenos Aires potomkowie ofiar rzezi wołyńskiej wciąż pokazują rodzinne zdjęcia i listy, wspominając bliskich zamordowanych z niezwykłym okrucieństwem. Ich dramat przypomina, że dla wielu rodzin Wołyń nie jest historią zamkniętą, lecz bolesną raną, która do dziś nie została zagojona.

Lektura „Dokumentów zbrodni wołyńskiej” jest porażająca i jednocześnie wzywająca do rachunku sumienia. Mordów na Wołyniu nie można zamazać, lecz trzeba im nadać właściwe miejsce w świadomości historycznej. Tak jak godny pochówek i troska o grób świadczy o miłości dzieci do rodziców, tak wspólnota państwowa ma obowiązek zatroszczyć się o swoich pomordowanych obywateli i godnie ich pochować. Przypomnienie o rzezi wołyńskiej i rzeczywiste rozwiązanie problemu jest zobowiązaniem cywilizowanych ludzi. Nikt nie mówi o żadnej zemście, ale o poszanowaniu ludzkiej godności zamordowanych, której odmówili im zdegenerowani oprawcy.

Argentyna pamięta o Wołyniu

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Wprost.

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