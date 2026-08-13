„Zaćmienie” Holeckiej w TV Republika. Gafa za gafą

W środę 12 sierpnia miało miejsce częściowe i całkowitezaćmienie słońca. W Polsce rozpoczęło się ono około godz. 19.10, a maksymalna faza przypadła godzinę później, w zależności od regionu kraju. W tym czasie w TV Republika trwał główny program informacyjny, która prowadziła Danuta Holecka. Jednym z tematów było zaćmienie. W pierwszy wejściu pokazano obrazki z norweskiego miasta Stavanger. Pokazano też widok z 13. piętra z siedziby stacji na placu Bankowym w Warszawie.

– U nas tylko częściowe, ale takie całkowite zaćmienie będzie w 2135 roku – powiedziała Holecka. Za drugim razem pokazano obrazki z Fromborka. Prowadząca „Dzisiaj” tym razem podała jednak, że „kolejne całkowite zaćmienie będzie w 2127 r”.. Następnie przełączano się pomiędzy widokiem ze Stavanger i polską stolicą. – Proszę bardzo, jak przesunęło się już, ta ciemna plama, czyli Ziemia, która będzie zasłaniała Słońce bardzo – mówiła Holecka.

Całkowite zaćmienie Słońca w TV Republika. Seria wpadek Danuty Holeckiej

– W całkowitym zaćmieniu to będzie absolutnie przykryty obraz Słońca. W tym zaćmieniu częściowym jakiś kawałek Słońca będzie widoczny, zobaczymy jaki, bo to apogeum na przykład we Fromborku i w Warszawie ma być o 20:03, więc będziemy zaglądać i oglądać to przepiękne zjawisko atmosferyczne – dodała prowadząca główny serwis informacyjny w Telewizji Republika. Dla przypomnienia zaćmienie Słońca powstaje, gdy Księżyc znajdzie się między Ziemią a Słońcem i przesłoni część jego tarczy.

Zaćmienie Słońca nie jest także zjawiskiem atmosferycznym, ale astronomicznym. W trzecim wejściu Holecka powiedziała już poprawnie, że to Księżyc zasłania Słońce oraz podała, że całkowite zaćmienie będzie w 2135 r. W piątym wejściu prawidłowo mówiła też o zjawisku atmosferycznym. W kolejnym wejściu pokazano natomiast obrazki z hiszpańskiej Palmy, czyli stolicy i największego miasta Balearów oraz wyspy Majorka. Wspomniała jednak, że to „stolica Hiszpanii”, ale na koniec się poprawiła.

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