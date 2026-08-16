Brzoska idzie na wojnę z Facebookiem. Podał nazwiska polskich pracowników

W piątek 14 sierpnia Rafał Brzoska opublikował na swoim profilu na Facebooku wpis pełen emocji. Nie krył, że fałszywe informacje na jego temat odbijają się na jego rodzinie. Wszystko przy bierności moderatorów Facebooka.

Brzoska ma dość. Uderza w Polaków, pracujących dla Facebooka

„Tak działa koncern Meta w Polsce — nieustająco tolerując fake newsy na mój i wiele innych publicznych osób temat” – pisał biznesmen.

„Może innym to nie przeszkadza, ale jeśli moje małoletnie dzieciaki wysyłają mi te screeny pytając »o co chodzi Tato?«, to jak się polskiemu zarządowi tej g******ej firmy wydaje, że nic z tym nie będę robił mimo pozytywnych wyroków Sądu Polskiego – TO POWIEM TAK — na waszym miejscu szukałbym innej pracy” – kontynuował.

Brzoska wymienia z nazwiska polskich przedstawicieli Mety

Postanowił skończyć z grzecznością i wymienił z nazwiska polskich przedstawicieli firmy Meta. „Operacyjne kierownictwo Meta związane z polskim rynkiem, złożone z polaków (celowo z małej litery), co zaprzedali się przestępczej działalności tej firmy w naszym kraju” – pisał ostro.

„Ambicje zawodowe są ważne — ale twarz ma się tylko jedną!” – dodawał Brzoska. Jego oburzenie wzbudził wysyp reklam na Facebooku i Instagramie, w których wykorzystywany jest m.in. jego wizerunek. Biznesmen oraz jego żona Omena Mensah padali też ofiarą deepfakeów i fałszywych newsów np. o pobiciu influencerki przez męża lub zatrzymaniu pary przez policję. Meta utrzymuje, że nie jest odpowiedzialna za treści reklamowe na swoich portalach.

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