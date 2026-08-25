Uczniowie rozliczają Nawrockiego i Nowacką. „Służymy wyłącznie jako ładne tło do zdjęć”

Paweł Mrozek z „Akcji Uczniowskiej” ostro ocenił sposób, w jaki politycy podchodzą do spraw młodych. Jego zdaniem zainteresowanie nimi często ogranicza się do wydarzeń politycznych i kampanii.

– Kogo obchodzą sprawy dzieci i młodzieży? Powinny obchodzić wszystkich, bo tutaj chodzi o przyszłość całego naszego kraju. Tak, także o emerytury tych dorosłych, którzy mówią nam, że jesteśmy „niepotrzebnymi i głupimi płatkami śniegu” – przekonuje.

Młodzi rozliczają Nawrockiego i Nowacką. Padły mocne słowa

W jego ocenie wydarzenia takie jak Campus Polska Przyszłości czy spotkanie Karola Nawrockiego w Juracie nie oznaczają jeszcze realnego wpływu młodych na politykę. Akcja Uczniowska określa takie działania mianem „youthwashingu”.

– Sprawy młodego pokolenia nie mają tam żadnego znaczenia. Służymy wyłącznie jako ładne tło do zdjęć, darmowe paliwo kampanijne i naiwna grupa, z której można wyciągnąć głosy – twierdzi aktywista.

– Gdy gasną flesze, drzwi najważniejszych gabinetów zatrzaskują się przed nami z hukiem. Karol Nawrocki złamał obietnicę spotkania z nami, a Barbara Nowacka z premedytacją ignoruje nasze apele o dialog od czerwca ubiegłego roku. Prezydent wetuje zmiany dobre dla dzieci, ministra edukacji przebywa na dwuletnim urlopie – dodaje.

Przedstawiciel Akcji Uczniowskiej zwraca uwagę także na problemy, z którymi mierzą się uczniowie. Wśród nich wymienia kryzys zdrowia psychicznego, ograniczony dostęp do specjalistycznej pomocy, wykluczenie transportowe, przemoc rówieśniczą oraz problemy z zapewnieniem dzieciom podstawowych potrzeb.

Młodzi mówią „dość”. Chcą rozliczać polityków z obietnic

Organizacja zapowiada, że w nowym roku szkolnym chce mocniej naciskać na rządzących. Jednym z pierwszych działań ma być Pakt Edukacyjny i Plan Ratunkowy dla MEN. Dokument ma zawierać 50 propozycji zmian przygotowanych na podstawie rozmów z uczniami i nauczycielami oraz objazdu szkół.

Młodzi aktywiści planują również kampanię profrekwencyjną w Krakowie. Chcą zachęcać młodych do udziału w wyborach, a w przyszłym roku zamierzają wznowić akcję „Młodzi, GłosujMY”.

Kolejnym elementem działań będzie udział w proteście nauczycieli przed Kancelarią Premiera. – Patrzymy władzy na ręce. Zamierzamy publicznie rozliczać każdą obietnicę złożoną młodym. Będziemy obecni na konferencjach i kongresach oraz zorganizujemy spotkania w mniejszych miejscowościach, gdzie głos młodych jest dziś najbardziej tłamszony – zapowiada Paweł Mrozek.

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