Studia nadal mają sens? Młodzi i seniorzy odpowiedzieli zupełnie inaczej

Dyplom uczelni nie jest już dla młodych oczywistym biletem do lepszej przyszłości. Z badania Horyzont IBRiS Young wynika, że 48 proc. osób w wieku 18–29 lat uważa, że obecnie warto ukończyć studia. Zdecydowanie przekonanych jest o tym tylko 12 proc., a 36 proc. odpowiada „raczej tak”.

Przeciwnego zdania jest 38 proc. młodych: 29 proc. twierdzi, że studiów raczej nie warto kończyć, a 9 proc. zdecydowanie nie widzi w nich sensu. Odpowiedzi nie potrafiło udzielić 14 proc. uczestników badania.

Nieco więcej młodych dostrzega w studiach szansę na lepszą przyszłość. Taką opinię wyraziło 53 proc. respondentów w wieku 18–29 lat. Nie zgodziło się z nią 32 proc., a 15 proc. nie miało zdania.

Seniorzy znacznie bardziej przekonani do studiów

W całej badanej populacji 62 proc. ankietowanych uważa, że warto zdobyć wyższe wykształcenie. Najbardziej przekonani są seniorzy – w grupie osób po 60. roku życia takiej odpowiedzi udzieliło aż 85 proc. uczestników. Sens studiowania częściej dostrzegają również mężczyźni niż kobiety – odpowiednio 67 i 57 proc.

Co ciekawe, na pytanie, czy mając dzisiejszą wiedzę i doświadczenie ponownie ukończyliby studia, twierdząco odpowiedziało 76 proc. badanych. Tylko 11 proc. podjęłoby inną decyzję.

Dyplom nadal pomaga na rynku pracy

Według Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec 2025 roku w Polsce studiowało 1 mln 322,8 tys. osób – o 42,7 tys. więcej niż rok wcześniej. W roku akademickim 2024/2025 dyplom otrzymało 306,6 tys. absolwentów.

Z kolei dane systemu Ekonomiczne Losy Absolwentów pokazują, że osoby, które zdobyły dyplom, są mniej narażone na bezrobocie i zazwyczaj zarabiają tyle samo lub więcej niż osoby, które przerwały studia.

Badanie przeprowadzono dla PAP od 18 do 21 sierpnia 2026 roku metodami CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie tysiąca dorosłych Polaków.

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