Nowy obowiązek dla polskich uczelni. Jeden błąd może uruchomić lawinę problemów
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Nowy obowiązek dla polskich uczelni. Jeden błąd może uruchomić lawinę problemów

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Student na uczelni
Student na uczelni Źródło: Shutterstock / PeopleImages.com – Yuri A
Centralny Rejestr Umów nie musi oznaczać dla uczelni kolejnego żmudnego procesu i ręcznego przepisywania danych. Warunek jest jeden: zanim zaczniemy zastanawiać się, jak technicznie przekazywać informacje do CRU, warto uporządkować to, co dzieje się z umową wcześniej.

Od 1 lipca 2026 r. jednostki sektora finansów publicznych, w tym uczelnie, realizują obowiązek udostępniania informacji o zawieranych umowach w Centralnym Rejestrze Umów (CRU). Co do zasady informacje powinny być przekazywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od zawarcia umowy lub wystąpienia zmiany wymagającej aktualizacji danych. Dla wielu uczelni może to oznaczać konieczność przeanalizowania dotychczasowego sposobu pracy z umowami. Nie dlatego, że CRU jest wyjątkowo skomplikowanym systemem, ale dlatego, że wymaga odpowiedzi na znacznie wcześniejsze pytania: które umowy podlegają obowiązkowi, jakie dane należy przekazać, skąd je pobrać i kto odpowiada za ich poprawność?

To właśnie tutaj pojawia się najważniejsze wyzwanie.

CRU zaczyna się przed CRU

Źródło: Wprost
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