Nowy obowiązek dla polskich uczelni. Jeden błąd może uruchomić lawinę problemów

Od 1 lipca 2026 r. jednostki sektora finansów publicznych, w tym uczelnie, realizują obowiązek udostępniania informacji o zawieranych umowach w Centralnym Rejestrze Umów (CRU). Co do zasady informacje powinny być przekazywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od zawarcia umowy lub wystąpienia zmiany wymagającej aktualizacji danych. Dla wielu uczelni może to oznaczać konieczność przeanalizowania dotychczasowego sposobu pracy z umowami. Nie dlatego, że CRU jest wyjątkowo skomplikowanym systemem, ale dlatego, że wymaga odpowiedzi na znacznie wcześniejsze pytania: które umowy podlegają obowiązkowi, jakie dane należy przekazać, skąd je pobrać i kto odpowiada za ich poprawność?

To właśnie tutaj pojawia się najważniejsze wyzwanie.

CRU zaczyna się przed CRU