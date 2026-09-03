Tajne spotkanie Kuleszy z szefem Zondacrypto. W grze było 10 mln zł

Jesienią 2025 r. prezes PZPN Cezary Kulesza spotkał się w Bergamo z Przemysławem Kralem, szefem giełdy kryptowalut Zondacrypto – ustalił Onet. Rozmowy dotyczyły sponsoringu reprezentacji Polski, jednak nie zakończyły się podpisaniem umowy.

Zondacrypto i PZPN. Prezentacja nie przekonała Krala

Do spotkania doszło 30 września na stadionie Atalanty, przed meczem Ligi Mistrzów z Club Brugge. W rozmowach uczestniczyli również sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski oraz Marcin Śmigielski z Publicon Sport – firmy odpowiedzialnej za pozyskiwanie sponsorów dla federacji.

Według źródła Onetu Zondacrypto była gotowa przeznaczyć na współpracę 10 mln zł rocznie. PZPN uznał jednak, że za tę kwotę nie może zaoferować oczekiwanej ekspozycji marki. Dla porównania Orlen, główny sponsor reprezentacji, ma przekazywać związkowi od 40 do 50 mln zł rocznie. Prezentacja miała trwać około półtorej godziny i nie spodobała się Kralowi. Szymon Sikorski, prezes Publicon Sport, twierdzi, że o spotkaniu dowiedział się po fakcie. Później miał usłyszeć od Krala, że przedstawiona oferta była „mało profesjonalna”.

Kto zorganizował rozmowy? Sprzeczne wersje

Według źródła we władzach PZPN informację o zainteresowaniu Zondacrypto miał przekazać Radosław Tadajewski, biznesmen związany z Publicon Sport. Tadajewski stanowczo temu zaprzecza. Zapewnia, że przestrzegał przed współpracą z Kralem, nie zna go i nie wiedział o spotkaniu w Bergamo.

PZPN wskazał w oświadczeniu, że za pozyskiwanie sponsorów odpowiadał wówczas Publicon Sport. Federacja potwierdziła datę rozmów i obecność Śmigielskiego. Podkreśliła, że ocena potencjalnej współpracy wypadła negatywnie, dlatego nie prowadzono dalszych działań. Koszty podróży delegacji związek pokrył z własnych środków. Umowa PZPN z Publicon Sport wygasa i nie zostanie przedłużona.

Zondacrypto wybrała PKOl. Kulesza nie podpisał wniosku

Wkrótce po fiasku negocjacji z PZPN Zondacrypto ogłosiła sponsoring Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Obecnie część środowiska sportowego zabiega o odwołanie prezesa PKOl Radosława Piesiewicza. Pod wnioskiem podpisało się 82 ze 106 uprawnionych członków. Wśród sygnatariuszy nie ma Cezarego Kuleszy.

Czytaj też:

Guru kryptowalut doprowadzony do prokuratury. Chodzi o Zondacrypto Czytaj też:

Dziennikarze dotarli do treści umowy PKOl z Zondacrypto. Niepokojące zapisy