Na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych zostało wprowadzone ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski w postaci strefy ograniczonej EP R134. Będzie obowiązywało od 10 września do 9 grudnia.

Ograniczenie ruchu lotniczego nad Polską. Wojsko przekazało szczegóły

„Strefa obejmuje przestrzeń od poziomu ziemi do FL95, czyli w uproszczeniu do wysokości około 3 km. Tym samym nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach. Ograniczenie zastępuje obecnie obowiązuje ograniczenie EP R131” – czytamy w komunikacie zatytułowanym „PAŻP (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej – red.) wprowadza strefę EP R134 na wschodzie Polski”.

Od zachodu do wschodu słońca (nocą) obowiązuje całkowity zakaz lotów w strefie EP R134 z wyjątkiem wojskowych statków powietrznych i skoordynowanych z COP-DKP startów i lądowań z lotniska Depułtycze Królewskie (EPCD). W tym czasie przestrzeń EP R134 będzie przestrzenią niesklasyfikowaną.

Od wschodu do zachodu słońca (w ciągu dnia) obowiązuje zakaz lotów w strefie EP R134 z wyjątkiem:

załogowych statków powietrznych wykonujących loty po złożeniu planu lotu, wyposażonych w działający transponder SSR pracujący w modzie A i C, lub w modzie S, utrzymujących ciągły nasłuch łączności fonicznej powietrze-ziemia z właściwym organem ATS oraz w razie konieczności nawiązujących dwukierunkową łączność na odpowiednim kanale łączności właściwego organu ATS;

wojskowych statków powietrznych;

wykonywanych na hasło GARDA, ALPHA SCRAMBLE;

o statusie HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR;

cywilnych Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) bez naruszania stref ADIZ Białoruś i ADIZ Ukraina (strefy identyfikacji obrony powietrznej).

Po koordynacji z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego (DSO COP-DKP) pod numerem tel. 261 828 202, dopuszczone mogą być loty nie spełniające powyższych kryteriów:

lotnictwa państwowego i lotniczego pogotowia ratunkowego;

wykonywane w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;

związane z ochrona i kontrolą infrastruktury krytycznej.

„Strefa będzie aktywna 24 godziny na dobę. Przypominamy, że wlot statków powietrznych, nie spełniających kryteriów wyłączenia, w aktywną strefę R jest naruszeniem przepisów Prawa Lotniczego” – zaznacza DORSZ.

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