Ograniczenie ruchu lotniczego nad Polską. Wojsko przekazało szczegóły
Udostępnijdodaj Skomentuj

Ograniczenie ruchu lotniczego nad Polską. Wojsko przekazało szczegóły

Dodano: 
Ograniczenie ruchu lotniczego w Polsce. Wojsko przekazało szczegóły
Ograniczenie ruchu lotniczego w Polsce. Wojsko przekazało szczegóły Źródło: PAP / Piotr Polak / X / @DowOperSZ
Od 10 września zaczęło obowiązywać ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski. Znamy szczegóły.

Na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych zostało wprowadzone ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski w postaci strefy ograniczonej EP R134. Będzie obowiązywało od 10 września do 9 grudnia.

Ograniczenie ruchu lotniczego nad Polską. Wojsko przekazało szczegóły

„Strefa obejmuje przestrzeń od poziomu ziemi do FL95, czyli w uproszczeniu do wysokości około 3 km. Tym samym nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach. Ograniczenie zastępuje obecnie obowiązuje ograniczenie EP R131” – czytamy w komunikacie zatytułowanym „PAŻP (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej – red.) wprowadza strefę EP R134 na wschodzie Polski”.

Od zachodu do wschodu słońca (nocą) obowiązuje całkowity zakaz lotów w strefie EP R134 z wyjątkiem wojskowych statków powietrznych i skoordynowanych z COP-DKP startów i lądowań z lotniska Depułtycze Królewskie (EPCD). W tym czasie przestrzeń EP R134 będzie przestrzenią niesklasyfikowaną.

Od wschodu do zachodu słońca (w ciągu dnia) obowiązuje zakaz lotów w strefie EP R134 z wyjątkiem:

  • załogowych statków powietrznych wykonujących loty po złożeniu planu lotu, wyposażonych w działający transponder SSR pracujący w modzie A i C, lub w modzie S, utrzymujących ciągły nasłuch łączności fonicznej powietrze-ziemia z właściwym organem ATS oraz w razie konieczności nawiązujących dwukierunkową łączność na odpowiednim kanale łączności właściwego organu ATS;
  • wojskowych statków powietrznych;
  • wykonywanych na hasło GARDA, ALPHA SCRAMBLE;
  • o statusie HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR;
  • cywilnych Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) bez naruszania stref ADIZ Białoruś i ADIZ Ukraina (strefy identyfikacji obrony powietrznej).

Po koordynacji z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego (DSO COP-DKP) pod numerem tel. 261 828 202, dopuszczone mogą być loty nie spełniające powyższych kryteriów:

  • lotnictwa państwowego i lotniczego pogotowia ratunkowego;
  • wykonywane w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;
  • związane z ochrona i kontrolą infrastruktury krytycznej.
„Strefa będzie aktywna 24 godziny na dobę. Przypominamy, że wlot statków powietrznych, nie spełniających kryteriów wyłączenia, w aktywną strefę R jest naruszeniem przepisów Prawa Lotniczego” – zaznacza DORSZ.

Czytaj też:
Dwa alerty RCB dla kilku województw w Polsce. Polska poderwała myśliwce

Źródło: WPROST.pl / X / @DowOperSZ / wojsko-polskie.pl