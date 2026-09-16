Sopiński zwolniony z AWS. Żurek: „Przez lata myśleli, że uczelnia mundurowa to ich prywatna twierdza”

W środę 16 września pełniący obowiązki rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Sławomir Cudak wszedł do budynku AWS i podjął pierwsze decyzje. Zaczął od zwolnienia czterech osób, w tym Michała Sopińskiego, poprzedniego rektora-komendanta.

Michał Sopiński zwolniony z AWS. Cudak zaczął pracę

Oprócz Sopińskiego, pracę stracili też Mariusz Kuryłowicz, Iwona Lewandowska-Pierzynka oraz Kamila Chmiel. Kuryłowicz i Lewandowska Pierzynka z funkcji prorektorów odwołani zostali już w piątek 11 września.

„Funkcjonowanie AWS przebiega w normalnym trybie. Prowadzone są bieżące prace organizacyjne, naukowe i administracyjne, a poszczególne jednostki działają zgodnie z przyjętym zakresem zadań” – przekazała w innym komunikacie sama uczelnia. Potwierdzono też, że obowiązek kierowania uczelnią objął Sławomir Cudak.

Sopiński zawiadamia prokuraturę. Żurek triumfuje

Michał Sopiński nie zgadza się z takim obrotem spraw i twierdzi publicznie, że nadal pełni swoją funkcję w AWS. „Nie możecie zwolnić legalnego Rektora-Komendanta. Popełniacie kolejne przestępstwa działając jako zorganizowana grupa” – pisała na X w odpowiedzi na komunikat wiceminister sprawiedliwości Marii Ejchart.

Zupełnie inaczej na tę kwestię patrzy jednak szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. „Michał Sopiński i jego najbliższy krąg dyscyplinarnie zwolnieni z Akademii Wymiaru Sprawiedliwości” – oznajmiał na X. „Przez lata myśleli, że uczelnia mundurowa to ich prywatna twierdza i zaplecze polityczne. Mylili się” – podkreślał.

Sopiński zapowiedział, że zwróci się do prokuratury. „Uzurpator Sławomir Cudak, nie będąc do tego umocowanym prawnie, właśnie rozpoczął proces represji wobec pracowników Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Informację o ich dyscyplinarnym zwolnieniu przekazał na portalu Facebook. Nawet nie ma co tu komentować. Składam doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez S. Cudaka” – oznajmiał na X.

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