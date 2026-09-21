Brutalna interwencja policji została nagrana. Film z Bytomia trafił do sieci

W sobotę 19 września policjanci interweniowali na jednym z podwórek Bytomia. Ubrani po cywilnemu i w nieoznakowanym aucie, zaskoczyli okolicznych mieszkańców.

Bytom. Brutalna interwencja policji zszokowała mieszkańców

Na nagraniu ze zdarzenia widać, jak funkcjonariusze podbiegają do śmietnika, otwierają go i znajdują w nim mężczyznę. Kryjówkę wskazał im jeden z przechodniów. Jeden z policjantów zaczął bić pałką mężczyznę, który zasłaniał się rękami i krzyczał. Następnie funkcjonariuszy za rękę wyciąga go z kontenera, a mężczyzna się przewraca.

Na nagraniu, które relacjonowali dziennikarze „Gazety Wyborczej”, cały czas słychać było wulgarne krzyki policjanta. „Ty k****” oraz „masz prz*******”. Pod koniec interwencji jeden z mundurowych przygniótł mężczyznę kolanem do ziemi. Ten starał się uspokoić policjantów i zapewniał, że sam się kładzie. Na nagraniu widać jeszcze, jak jest zakuwany w kajdanki i odwożony radiowozem.

Dziennikarze zwrócili uwagę na krzyki wystraszonych świadków zdarzenia. Wszystko miały widzieć też małe dzieci, na co zwracała uwagę jedna z kobiet. Policjantom sygnalizowano też, że ich przemoc jest nieadekwatna do sytuacji i nie muszą bić spokojnego mężczyzny.

Brutalna interwencja. Policja w Bytomiu wszczęła postępowanie

Jak tłumaczono na łamach „GW”, do opisywanej wyżej interwencji doszło w połowie lipca. Teraz dopiero o zdarzeniu zrobiło się głośno, ponieważ nagranie wyciekło do sieci i było przekazywane na grupach mieszkańców miasta. Policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu zapewniła „Wyborczą”, że policja wie o filmie i podjęła odpowiednie kroki.

„W związku z pojawieniem się w przestrzeni medialnej nagrania z interwencji przeprowadzonej przez bytomskich funkcjonariuszy Komendant Miejski Policji w Bytomiu postanowił o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w celu szczegółowego wyjaśnienia sposobu przeprowadzonej interwencji” – przekazała podkomisarz Paulina Gnietko.

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