Alert RCB i duże siły policji. Zablokowano autostradę pod Szczecinem

W poniedziałek 21 września w części województwa zachodniopomorskiego rozesłano informację o niewybuchu. Służby musiały usunąć bombę lotniczą o wadze około 250 kilogramów. Ładunek znaleziono przy autostradzie A6 w okolicy węzła Kijewo.

Niewybuch przy autostradzie. Zablokowano trasę A6

Policja musiała zablokować ruch samochodowy na Szosie Stargardzkiej oraz autostradzie A6 na odcinku między węzłami Dąbie i Podjuchy. Dopiero po usunięciu ładunku wybuchowego, transport mógł zostać wznowiony.

W związku z zagrożeniem, do mieszkańców regionu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało specjalny alert. „Dziś (21.09) od godz. 10 neutralizacja niewybuchu w okolicy ul. Szosa Stargardzka oraz A6 przy węźle Kijewo. Nie zbliżaj się do zagrożonego obszaru” – mogli przeczytać odbiorcy komunikatu.

Szczecin. Duże utrudnienia na A6 z powodu niewybuchu w lesie

Wiadomość wysłano do osób w powiatach: stargardzkim, goleniowskim i powiatu gryfińskim, a także do ludzi na terenie Szczecina.

O poniedziałkowych utrudnieniach informowała też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W komunikacie GDDKiA potwierdzała, że autostrada A6 na odcinku Szczecin Podjuchy – Szczecin Dąbie była nieprzejezdna od godz. 9:30 do około 11:00.

Zabezpieczany w poniedziałek niewybuch z okresu II wojny światowej znaleziono jeszcze w piątek 18 września. Jako lokalizację bomby RMF24 podaje teren lasu w pobliżu węzła Kijewo i Szosy Stargardzkiej.

Czytaj też:

Nowe pytania o rosyjskiego drona na polskiej plaży. Nie zadziałał kluczowy system Czytaj też:

Loty na europejskim lotnisku wstrzymane. Wybuch wulkanu powoduje chaos