Walka o wpływy u Nawrockiego. „Emisariusz” Kaczyńskiego w Pałacu

Jarosław Kaczyński miał zareagować na doniesienia o współpracy Kancelarii Prezydenta z prywatną fundacją Centrum Strategii Rozwojowych. Rozmówcy autorów podcastu „W związku ze śledztwem” twierdzą, że w niedzielę, 27 września lider PiS skierował do Karola Nawrockiego zaufanego współpracownika. Nie podano nazwiska wysłannika ani informacji o tym, jak prezydent odniósł się do tej sprawy.

CSR a wpływy PiS. Co zaniepokoiło Kaczyńskiego w sprawie fundacji?

Według ustaleń podcastu uwagę prezesa PiS zwróciły związki osób z Centrum Strategii Rozwojowych z Mateuszem Morawieckim. Autorzy wskazują, że członkowie fundacji obejmowali stanowiska w spółkach Skarbu Państwa za rządów byłego premiera. W otoczeniu Kaczyńskiego pojawiło się podejrzenie, że fundacja może stanowić finansowe zaplecze jego projektu politycznego Rozwój Plus. To podejrzenie rozmówców autorów, a nie potwierdzone ustalenie o finansowaniu ugrupowania.

Sprawa zyskała rozgłos po publikacji „Newsweeka” i Radia ZET o wydarzeniu organizowanym przez fundację w Nowym Jorku. Dziennikarze opisali pakiety sponsorskie oraz udział Kancelarii Prezydenta w zapraszaniu gości. Pałac zaprzeczył, by udział w wydarzeniu lub spotkanie z prezydentem uzależniano od wpłaty. Według podcastu Kaczyńskiego interesuje przede wszystkim to, kto buduje wpływy wokół Nawrockiego.

PiS i Rozwój Plus zabiegają o wpływy prezydenta

Autorzy podcastu łączą te obawy ze składem prezydenckiej rady parlamentarzystów. Marcin Horała i Szymon Szynkowski vel Sęk, wcześniej kojarzeni w niej z PiS, są dziś związani z obozem Morawieckiego. Jak relacjonuje „Newsweek”, do rady trafili też Elżbieta Witek, Mariusz Błaszczak i Jarosław Sellin z PiS oraz Marek Jakubiak z Rozwoju Plus.

W tej rywalizacji znaczenie ma dostęp do prezydenta i możliwość politycznego współdziałania z nim. Według autorów podcastu w PiS istnieje obawa, że partia mogłaby wspierać przyszłą kampanię Nawrockiego, podczas gdy większe korzyści z bliskości z głową państwa odniosą Rozwój Plus lub Konfederacja. Nie wiadomo, czy opisywana wizyta emisariusza zmieniła relacje Pałacu z fundacją albo środowiskiem Morawieckiego.

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