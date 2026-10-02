Skandaliczne nagranie posła Konfederacji. „Dyskutujemy o tym, dlaczego posłanka szczeka”

Konrad Berkowicz w piątek 25 września, chwilę przed ciszą wyborczą związaną z wyborami prezydenckimi w Krakowie, opublikował w mediach społecznościowych film „na kogo głosować”. – Zagłosuj na Owcę od Zandberga, ale tylko jeśli jesteś prawdziwym lewakiem. Albo i postaw na Owcę, jeśli jesteś Arabem. A jak przy tym nie masz aktualnych badań, to raz kozie śmierć – zaczął na wstępie polityk Konfederacji. Berkowicz wstawił w tym fragmencie nagranie pokazujące gwałt na zwierzęciu.

– Myślę, że pan Berkowicz jest niepoważnym człowiekiem i w związku z tym nie powinniśmy traktować go poważnie – skomentowała w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Aleksandra Owca. Przewodnicząca Komisji Etyki Poselskiej przekonywała, że „to zdecydowanie jest sprawa” dla tego organu. – Pani Owca jak najbardziej powinna to zgłosić. Jeśli się na to nie zdecyduje, komisja może zająć się sprawą z własnej inicjatywy – wyjaśniła Elżbieta Burkiewicz.

Konrad Berkowicz uderzył w Aleksandrę Owcę. Dołączy do „szczekania” Dominiki Chorosińskiej?

– Debata publiczna i to, jak zachowują się posłowie, idzie coraz gorzej. Są to naprawdę straszne zachowania, które w ogóle nie licują z funkcją posła. Ludzie idą za nimi i powtarzają te zachowania. Obrady trwają po trzy, cztery godziny. I my siedzimy i dyskutujemy o tym, dlaczego posłanka szczeka na sali sejmowej albo co miał na myśli poseł, wrzucając zdjęcie broni skierowanej w osoby transpłciowe – ubolewała szefowa Komisji Etyki Poselskiej.

Burkiewicz zdradziła, że ws. Dominiki Chorosińskiej wpłynęło 70 wniosków, a w przypadku Urszuli Pasławskiej ponad 170. Przewodnicząca Komisji Etyki Poselskiej ujawniła, że na 16 posłów Konfederacji „bez kary została chyba tylko Karina Bosak”. Burkiewicz chciałaby, aby kary dla polityków mogły być bardziej odczuwalnej niż zwrócenie uwagi, upomnienie albo nagana. – Może wtedy kontrolowaliby to, jak się zachowują, jakie filmiki publikują i jakie dźwięki wydają – zakończyła.

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