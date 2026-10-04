Nowe fakty ws. prezydenckich koni. Ujawniono umowy i kiedy je zakupiono

Rafał Leśkiewicz wyjaśnił dla Polskiej Agencji Prasowej sprawę koni, która mają przebywać w jednej z prezydenckich rezydencji KPRP. Była mowa o czterech zwierzętach, dwa miały służyć Karolowi Nawrockiemu i jego żonie, kolejny ich córce, a ostatni funkcjonariuszowi ochrony. Biuro prasowe Kancelarii Prezydenta wyjaśniło, że w dyspozycji Centrum Obsługi KPRP pozostają trzy zwierzęta: kuc Edzio, koń fryzyjski Ramzes i koń huculski Aramis.

Zwierzęta mają być obecne w rezydencjach należących do KPRP od początku lat 90. XX wieku. Towarzyszyły głowom państwa od Lecha Wałęsy, a za kadencji Aleksandra Kwaśniewskiego w jednym z ośrodków zbudowano stajnię. Rzecznik prezydenta zaznaczył, że konie znajdowały się w rezydencjach przed objęciem urzędu przez Nawrockiego. Jeden z okresu kadencji Andrzeja Dudy, a dwa zakupiono w ostatnim czasie.

Karol Nawrocki i prezydenckie konie. Rafał Leśkiewicz o zakupie, Cezary Tomczyk o umowach

Leśkiewicz dodał, że „w rezydencjach znajdowały schronienie także inne zwierzęta np. daniele czy jelenie”. Sprawa spowodowała, że wiceszef MON Cezary Tomczyk zaczął przeglądać publicznie dostępne wydatki Kancelarii Prezydenta. Zwrócił uwagę na jedną z umów na 14 250 zł, która dotyczyła „opieki nad zwierzętami gospodarskimi”. Zawarto ją 1 lipca 2026 r., a zakończyła się 28 sierpnia. 31 lipca podpisano kolejną na 19 950 zł i „prace związane z opieką nad zwierzętami”.

Ta jest w dalszym ciągu aktywna. Wiceminister obrony narodowej wspomniał również o dodatkowych umowach na paszę / karmę / pokarm dla zwierząt za 7 824,26 zł. „Jesteście totalnie odklejeni. Żenada. Wstyd – kontrował senator PiS Stanisław Karczewski. „Mają rozmach!” – napisał europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. „Albo jeździ konno za nasze, albo pozuje na gali boksu. Jak myślicie, kiedy zawalczy w klatce?” – podsumował rzecznik rządu Adam Szłapka.

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