Kto wypłaci wynagrodzenia sędziom TK? Minister finansów zabrał głos

Minister finansów Andrzej Domański w „Rozmowie Piaseckiego” w TVN24 odniósł się do sytuacji czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nie odebrał od nich ślubowania, a prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszcza ich do orzekania. Sędziowie nie otrzymują wynagrodzeń. Domański ocenił, że powinni móc wykonywać swoje obowiązki. Odpowiedzialnością za obecną sytuację obarczył prezesa Trybunału.

— Ci sędziowie powinni być dopuszczeni normalnie do pracy. To jest bezdyskusyjną winą pana przewodniczącego Święczkowskiego, że te osoby nie mogą w tej chwili wykonywać swojej pracy — powiedział.

Kto powinien wypłacić pensje sędziom TK? Minister finansów odpowiada

Konrad Piasecki pytał ministra finansów, kto powinien zapewnić wypłatę wynagrodzeń. Andrzej Domański podkreślił, że musi ona mieć podstawę prawną.

— Pensja musi być wypłacana zgodnie z prawem, na jego podstawie — zaznaczył minister.

Dodał, że „nie jest to na pewno bezpośrednio minister finansów”. Prowadzący dopytał więc, kto miałby wypłacić pieniądze pośrednio. Szef resortu finansów nie wskazał jednak konkretnej instytucji.

— Nie mam takiej wiedzy, aby miały tu być jakieś zmiany w tej chwili — odpowiedział Domański.

MSZ wypłaci pieniądze sędziom TK? Nieoficjalne ustalenia mediów

Według nieoficjalnych informacji TVN24 wynagrodzenia czworga sędziów TK miałoby wypłacić Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Decyzja rządu w tej sprawie ma zapaść podczas wtorkowego posiedzenia.

Domański nie potwierdził tych doniesień stacji. Zapytany o możliwą rolę MSZ, ponownie stwierdził, że nie ma takiej wiedzy.

— Czasami dziennikarze oczywiście mają dostęp do informacji, które nawet trudno oficjalnie komentować przedstawicielom rządu — powiedział.

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