„Jak nie zmyśli, to przemilczy”. Rzecznik Nawrockiego odpowiada Tuskowi

„Premier Donald Tusk jak nie zmyśli, to przemilczy. Jaki polityk, taki styl komunikacji” – napisał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. To odpowiedź na komentarz szefa rządu dotyczący wywiadu Karola Nawrockiego dla „Rzeczpospolitej”.

Tusk stwierdził, że prezydent „nie widzi wzrostu zagrożenia ze strony Rosji” oraz „nie widzi problemu w obecności w polskiej polityce Brauna i jego prorosyjskiej partii”. „Dzięki za szczerość” – zakończył premier.

Leśkiewicz opublikował fragmenty rozmowy z prezydentem i zaapelował do Tuska, aby spróbował przeczytać je „ze zrozumieniem”.

Nawrocki: Rosja zawsze była zagrożeniem

W wymienionym przez rzecznika fragmencie Karol Nawrocki podkreślał, że Rosja od dawna stanowi zagrożenie dla Polski. Przekonywał również, że zna raporty NATO i pozostaje w kontakcie z zagranicznymi przywódcami. – Poziom zagrożenia nie zmienił się istotnie w ciągu ostatniego pół roku – mówił prezydent.

Nawrocki oceniał, że w ostatnich miesiącach nie nastąpił drastyczny wzrost zagrożenia, ale zarzucił jednocześnie premierowi wykorzystywanie kwestii bezpieczeństwa do osiągania korzyści politycznych.

– Wiemy, że Rosja jest zagrożeniem, że musimy być przygotowani do konfliktu zbrojnego, przygotowywać się tu, w Polsce, i budować silne relacje z sojusznikami, żeby nikt nie odważył się zaatakować Polski – podkreślał prezydent w innym fragmencie rozmowy.

Spór o partię Grzegorza Brauna

Drugim punktem zapalnym stała się Konfederacja Korony Polskiej. Nawrocki był pytany w wywiadzie, czy partia Grzegorza Brauna mogłaby uczestniczyć w pakcie senackim prawicy, który miałby zostać objęty patronatem prezydenta.

– Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna ma swoją reprezentację w parlamencie. Jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce – odpowiedział Nawrocki.

Na zarzuty dotyczące prorosyjskiego charakteru środowiska Brauna przyznał, że takie oskarżenia się pojawiają. Następnie wskazał na dawne relacje Donalda Tuska z Władimirem Putinem. Prezydent nie zadeklarował wprost poparcia dla współpracy z ugrupowaniem Brauna, ale też jednoznacznie jej nie wykluczył.

Wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński ocenił, że stanowisko Nawrockiego jest „skrajnie niebezpieczne” i uderza w bezpieczeństwo Polski.

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