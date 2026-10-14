Co naprawdę działo się w Grojcu? Kuria przedstawia swoją wersję w sporze z proboszczem

Ks. Józef Zborek z Grojca pod Oświęcimiem został odwołany ze swojej parafii. Zarzucano mu przyjmowanie nadmiernej liczby intencji mszalnych oraz zniszczenie dokumentacji.

Awantura o proboszcza w Grojcu. Kuria odpowiada na oświadczenie

Sprawa toczyła się od dwóch lat i budziła spore emocje. 4 października do kościoła w Grojcu przyjechał biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, któremu parafianie uniemożliwili wyjście ze świątyni. Dopiero po północy policja pomogła biskupowi opuścić kościół.

We wtorek 13 października ksiądz Zborek wydał oświadczenie, w którym ujawnił powody jego odwołania. Usunięty miał zostać za bezprawne czerpanie korzyści z ofiar mszalnych, a za zniszczenie księgi intencji mszalnych nałożono na niego karę finansową. Nie pomogło mu odwołanie do Watykanu.

W swoim oświadczeniu proboszcz informował, że „chodziło o rzekome korzyści z tak zwanych stypendiów mszalnych podczas mszy binowanych i ewentualnie trynowanych”. Twierdził, że ofiary trafiały na rzecz prac na terenie parafii, a stypendia z mszy binowanych i trynowanych przekazywał do kurii.

Kuria bielsko-żywiecka odpowiedziała na jego słowa. „W parafii w Grojcu intencje mszalne przyjmowano w liczbie znacznie przekraczającej to, na co pozwala prawo. Przekraczanie dozwolonej liczby mszy św. nie było praktyką sporadyczną – lecz stałą” – podkreślano.

Zarzucono kapłanowi, że msze binowane były codziennością, a w niedziele proboszcz Zborek miał odprawiać ich nawet po 6. „Prawo kościelne nakazuje unikać w tej dziedzinie nawet pozorów handlu. Gdy wierni proszą o odprawienie mszy św. w liczbie większej, niż można przyjąć, ksiądz powinien przekazać te intencje innym kapłanom, którym ich brakuje” – stwierdzano.

Grojec. Proboszcz spalił księgi intencji mszalnych

„15 grudnia 2023 r. podczas wizytacji przeprowadzonej w związku z podejrzeniem nieprawidłowości dotyczących odprawiania mszy św. ks. Józef Zborek, poproszony o okazanie księgi intencji mszalnych, oświadczył, że ją spalił. Zniszczył księgę bieżącego roku, choć (…) była w użyciu i zawierała także intencje, które nie zostały jeszcze odprawione. Poproszony o przedstawienie ksiąg intencji mszalnych z lat poprzednich – oświadczył, że je również spalił” – informowała kuria.

Przypomnijmy, że mowa o dokumencie kościelnym, którego zniszczenie Kodeks prawa kanonicznego uznaje za przestępstwo. „Dykasteria uznała tłumaczenia ks. Józefa Zborka za niemożliwe do przyjęcia u kapłana z 38-letnim stażem, w tym 27 latami pracy jako proboszcz” – zaznaczały służby prasowe kurii.

Łagodząc wymowę komunikatu, zaznaczono, iż odwołanie księdza nie przekreśla „dobra, które ks. Józef Zborek wniósł w życie wielu ludzi”. Sam proboszcz we wtorek deklarował z kolei, że „pozostaje synem Kościoła i z szacunkiem odnosi się do władzy biskupa”.

„Parafię św. Wawrzyńca w bólu i poczuciu niesprawiedliwości, lecz w duchu posłuszeństwa opuściłem. Jeśli jakimikolwiek swoimi zaniedbaniami dałem powód do zgorszenia lub przykrości, to szczerze przepraszam” – oznajmiał.

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