Błaszczak żąda śledztwa po ślubowaniu Berka. Padły słowa o „zamachu stanu”

O złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poinformował w czwartek w Warszawie Mariusz Błaszczak. Szef klubu parlamentarnego PiS przekazał, że ugrupowanie domaga się śledztwa w sprawie działań marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i Macieja Berka. Powodem jest środowa uroczystość w Sejmie. Berek złożył wówczas ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności Czarzastego. Nie uczestniczył w niej prezydent Karol Nawrocki.

Błaszczak zarzuca Czarzastemu przejęcie kompetencji prezydenta

— Wczoraj Włodzimierz Czarzasty uzurpował sobie kompetencje prezydenta — powiedział Błaszczak na konferencji prasowej.

Polityk PiS przekonywał, że ślubowanie „wobec prezydenta” oznacza konieczność złożenia go w obecności głowy państwa. Wskazywał, że Nawrockiego na uroczystości nie było, a spotkanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami.

W ocenie szefa klubu PiS okoliczności uroczystości uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa.

— W związku z tym domagamy się podjęcia śledztwa w tej sprawie — podkreślił.

PiS oskarża Berka o pomocnictwo. Padły słowa o „zamachu stanu”

Błaszczak odniósł się również do roli Berka. Stwierdził, że świadomie uczestniczył on w wydarzeniu, i na tej podstawie zarzucił mu pomocnictwo w łamaniu prawa.

Szef klubu PiS zażądał wyciągnięcia „najdalej idących konsekwencji” w związku z uroczystością.

— W naszym przekonaniu to wypełnia znamiona zamachu stanu — mówił Błaszczak.

Nawrocki kwestionuje spełnienie wymogów przez Berka

Prezydent już wcześniej podważał możliwość objęcia przez Berka stanowiska sędziego TK. Twierdził, że nie spełnia on wymogów prawnych, ponieważ nie udokumentował swojej kariery radcy prawnego. Zawiadomienie ogłoszone przez Błaszczaka dotyczy natomiast przebiegu ślubowania w Sejmie oraz udziału w nim Czarzastego i Berka. PiS oczekuje zbadania sprawy przez śledczych.

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