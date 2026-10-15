Karol Nawrocki podjął decyzję. Prezydent zawetował trzy ustawy. „Rządowi ma dać jedynie alibi”

– W okresie politycznego konfliktu państwo musi działać. Dlatego zwracam się dziś do państwa z informacjami o kolejnych decyzjach legislacyjnych. Polska ma dziś przed sobą poważne wyzwania i nie sprostamy im poprzez kolejną awanturę czy próbę przerzucania odpowiedzialności – rozpoczął Karol Nawrocki. Jak wyliczał prezydent, Polska ma fatalny stan finansów publicznych, poważne problemy w ochronie zdrowia, rodziny z obawą patrzą na domowe budżety, przedsiębiorcy zastanawiają się, jak utrzymać firmy i miejsca pracy, a rolnicy mierzą się z rosnącymi kosztami produkcji.

Karol Nawrocki grzmi. „To fałszywa historia, która rządowi ma dać jedynie alibi”

Jednocześnie Karol Nawrocki zaznaczył, że kierowcy wciąż czekają na „zapowiedzianą przez premiera Tuska benzynę po 5,19 zł". Prezydent dodał, że w domach Polaków pojawiają się obawy przed zimową drożyzną. – W takim momencie Polacy mają prawo oczekiwać od rządzących pracy, odpowiedzialności i konkretnych rezultatów. A nie wywoływania kolejnych sztucznych kryzysów – stwierdził prezydent.

– Rządzący zostali powołani do rozwiązywania problemów obywateli. I za tę pracę Polacy im płacą. Dlatego: dość wymówek, czas wziąć odpowiedzialność. Od wielu miesięcy słyszymy, że największą przeszkodą są prezydenckie weta, że to prezydent nie pozwala rządzić. To wygodna polityczna opowieść. Tylko, że to fałszywa historia, która rządowi ma dać jedynie alibi i przykryć jego nieudolność, czy złe decyzje – kontynuował Karol Nawrocki.

Prezydent powiedział, że weto nie jest blokadą. – Weto jest konstytucyjnym narzędziem obrony obywateli przed złym prawem – podkreśliła głowa państwa.

Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy. Osiem z podpisem prezydenta

Prezydent RP zdecydował o odmowie podpisania trzech ustaw:

Ustawy z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (numer druku sejmowego – 2670);

Ustawy z dnia 4 września 2026 r. o organach właściwych i postępowaniach w sprawach reklamy politycznej oraz odpowiedzialności za naruszenie obowiązków w tych sprawach (numer druku sejmowego – 2769);

Ustawy z dnia 4 września 2026 r. o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (numer druku sejmowego – 2271).

Karol Nawrocki zdecydował o podpisaniu:

Ustawy z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta (numer druku sejmowego – 2799);

Ustawy z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego – 2821);

Ustawy z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (numer druku sejmowego – 2837);

Ustawy z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (numer druku sejmowego 2839);

Ustawy z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (numer druku sejmowego 2866);

Ustawy z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 (numer druku sejmowego – 3028);

Ustawy z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (numer druku sejmowego – 3099);

Ustawy z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 3102).

Czytaj też:

Nawrocki wezwał Czarnka i Morawieckiego. Tajemnicze rozmowy w Pałacu Prezydenckim Czytaj też:

Nawrocki musiał odwołać wizytę w Słowenii. Oświadczenie Pałacu