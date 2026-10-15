50 spraw dla „odzyskanego” TK. Rząd ma listę spraw „do załatwienia”

Awantura o Trybunał Konstytucyjny wkracza w decydującą fazę. Koalicja rządząca nie zamierza dłużej czekać i przyspiesza z działaniami, które mają doprowadzić do odblokowania TK, czy – jak mówią inni – „odzyskania” Trybunału z rąk PiS.

Chaos w TK. Premier powołał specjalny zespół

Wirtualna Polska posiada nieoficjalne informacje na temat pierwszych spraw, którymi rządzący chcieliby zainteresować działający znów TK. Listę ma przygotowywać rządowy zespół pod kierunkiem Joanny Knapińskiej. Jego oficjalna nazwa to „Zespół do spraw Identyfikacji i Monitorowania Systemowych Skutków Orzecznictwa Sądów i Trybunałów”.

Spis zadań liczyć ma około 50 pozycji. Zespół ma za zadanie sprawdzić wątpliwe wyroki TK i podpowiedzieć rządowi, jak dalej z nimi postępować. Podopieczni Knapińskiej mają analizować orzecznictwo TK pod kątem „konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela”, „zadań i kompetencji organów państwowych oraz jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych”, a także „zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej”.

– Celem jest zajęcie się przez prawidłowo powołany Trybunał sprawami, które wymagają natychmiastowej interwencji, zmiany lub w sposób oczywisty naruszały zasady wynikające z konstytucji – oświadczała sama Knapińska w rozmowie z WP. Jej zespół przygotuje w tej sprawie rekomendacje dla rządu.

50 spraw dla TK po jego odblokowaniu

Dziennikarze portalu twierdzą, że powstała już robocza lista ustaw i innych spraw dla „nowego” TK. Podzielone zostały na trzy grupy: jedna ma ułatwić działania ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi, druga to wadliwe orzeczenia TK, a trzecia to sprawy skierowane do TK przez prezydenta, którymi teraz nie ma się kto zająć.

– Niezależnie od tego jest mnóstwo spraw, do których ten odnowiony TK powinien się odnieść. Pan Święczkowski nie tylko sprywatyzował obecny TK, ale też go sparaliżował. Najbardziej znamienne jest to, że nie był w stanie skutecznie zawnioskować o budżet dla TK na przyszły rok – komentował w rozmowie z WP poseł KO Mariusz Witczak.

Innego zdania jest poseł Bartłomiej Wróblewski z PiS. – Dla mnie to niezrozumiałe działanie. Zgodnie z konstytucją orzeczenia TK są ostateczne i powinny być publikowane. Nie ma trybu weryfikacji orzeczeń, to stawiałoby cały porządek prawny na głowie. To pomysł ekscentryczny i niemożliwy do zrealizowania. Nawet sędziowie wybrani przez obecną większość mieliby z tym problem – zapewniał.

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