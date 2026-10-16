Zaskakująca propozycja posła KO. Chce zmienić termin ważnego święta

Robert Dowhan w połowie września wysłał do minister rodziny, pracy i polityki społecznej interpelację ws. Dnia Matki. Polityk Koalicji Obywatelskiej podkreślił na wstępie, że „to ważne święto dla każdego z nas i jedyny dzień w roku, kiedy normalni ludzie są wdzięczni rodzicom, w szczególności mamom, za dar życia i wychowania”. Dowhan zauważa, że 26 maja co roku wypada w inny dzień tygodnia, a w wielu krajach, w tym w większości krajów Unii Europejskiej, data jest stała.

Jako przykład poseł KO podał pierwszą czy drugą niedzielę maja, a w przypadku Szwecji – ostatnią niedzielę maja. „Niedziela jest dla większości ludzi dniem wolnym od pracy. Poprzedzająca ją sobota również. To dla nas czas, kiedy możemy zaplanować wspólne spędzenie czasu, czasami nawet długą podróż, aby zobaczyć swoich rodziców. Czy nie byłoby praktyczniejsze ustanowienie np. ostatniej lub innej niedzieli maja jako oficjalnego Dnia Matki?” – zaproponował Dowhan.

Dzień Matki już nie 26 maja? Robert Dowhan z interpelacją do Agnieszki Dziemianowicz-Bąk

„Proszę zobaczyć, ile korzyści dla ludzi przyniosłaby taka zmiana, zamiast ograniczania się czasami w tygodniu do szybkiej rozmowy przez telefon czy SMS-a, bo przecież ludzie pracują na różne zmiany i nie zawsze mieszkają w tym samym miejscu. A tak zawsze byłaby cała niedziela zarezerwowana na ten ważny dzień dla każdego z nas” – podsumował polityk Koalicji Obywatelskiej. Na razie nikt z resortu kierowanego przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk nie odpowiedział na interpelację Dowhania.

Zgodnie z sejmowymi danymi wpłynęła ona 16 września, a została wysłana 24 września. Według regulaminu Sejmu odpowiedź na interpelację powinna nastąpić do 21 dni od jej otrzymania. Zdarzają się jednak sytuacje, że ministerstwa proszą o przedłużenie terminu odpowiedzi. Rekordziści mimo prolongaty czekają na odpowiedź na interpelację 947 dni. Z kolei najdłuższy brak jakiejkolwiek reakcji wynosi 764 dni.

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