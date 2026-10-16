Odprawa po atakach nożowników w szkołach. Wstrząsające dane z policji

W piątek 16 października w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji doszło do odprawy szefa resortu Marcina Kierwińskiego, wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka, wiceszefowej MEN Pauliny Piechny-Więckiewicz oraz komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia. Tematem spotkania było podsumowanie działań Policji w związku z ostatnimi zdarzeniami w placówkach oświatowych.

– Dziś możemy powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że sytuacja w tym zakresie, zarówno sytuacja, jeżeli chodzi o emocje rodziców, emocje społeczne, jak i sytuacja w sieci się stabilizuje. Policjanci cały czas obecni są w polskich szkołach, patrolują polskie szkoły, pracują z dyrektorami szkół, z Ministerstwem Edukacji Narodowej – powiedział Kierwiński. Minister spraw wewnętrznych i administracji dodał, że „zatrzymano 192 osoby, a w 106 przypadkach wszczęto postępowanie karne”.

Podsumowanie działań policji po atakach nożowników w szkołach. Szczegóły odprawy w MSWiA

– Powoli będziemy zmieniać charakter naszej obecności w szkołach, to znaczy nadal siły i środki policji będą utrzymywane, aby zapewnić bezpieczeństwo, żeby policjanci byli obecni w naszych szkołach. Natomiast powoli będziemy przechodzić też na ogólnopolską akcję profilaktyczną, edukacyjną, jeżeli chodzi o szkolenia dotyczące kwestii bezpieczeństwa, rozmowy w szkołach przeprowadzane przez policjantów – wyjaśnił Kierwiński.

Szef MSWiA zapewnił, że obecnie „nie ma żadnych wskazówek, że tragiczne wydarzenia były ze sobą w jakikolwiek sposób koordynowane, planowane lub miały ze sobą cokolwiek wspólnego”. Gen. Boroń podał, że od początku działań funkcjonariusze przeprowadzili 187 tys. kontroli placówek. Odnotowano 504 zdarzenia, w których policjanci realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Zabezpieczono 155 niebezpiecznych przedmiotów.

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