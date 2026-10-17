Skandal na dworcu z udziałem sędziego SN. KRS wysłała jasny sygnał

Do niecodziennej sytuacji doszło 8 października na dworcu kolejowym w Słupsku. Krótko przed godziną 16 kierownik pociągu skontaktował się z numerem alarmowym, prosząc o interwencję policji. Powodem było zachowanie jednego z pasażerów.

Sędzia SN wywołał skandal na dworcu. Trafił do szpitala

Mężczyzna upadł na peron podczas wysiadania z wagonu. W wyniku zdarzenia doznał obrażeń twarzy, a także uszkodził dwa zęby. Przybyli na miejsce policjanci zauważyli widoczne rany i wyczuli od niego intensywną woń alkoholu.

Funkcjonariusze zajęli się poszkodowanym, udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali ratowników medycznych. Następnie mężczyzna został przewieziony do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Słupsku. TVN24 informowało, że stężenie alkoholu w jego organizmie mogło wynosić niemal cztery promile.

Podczas pobytu w szpitalu i po rozmowie z żoną wyszło na jaw, że mężczyzna jest sędzią Sądu Najwyższego. Media ustaliły, że chodzi o Andrzeja Michałowicza, który w lipcu 2026 roku został powołany przez prezydenta Karola Nawrockiego na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Wcześniej był związany z Sądem Okręgowym w Słupsku, gdzie pełnił również funkcję prezesa w okresie, gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro.

Incydent z udziałem sędziego SN. KRS reaguje

Do sprawy odnieśli się przedstawiciele KRS. — Sprawa powinna zostać rozpatrzona pod kątem naruszenia zasad etyki sędziowskiej i odpowiedzialności dyscyplinarnej. Wszystko wskazuje na to, że w okolicznościach znanych z przekazów medialnych taka odpowiedzialność powinna zostać wyciągnięta. Natomiast sądownictwo dyscyplinarne na poziomie Sądu Najwyższego w wielu przypadkach praktycznie nie działa. Jednym z przykładów jest sprawa tzw. afery hejterskiej — podkreślił w rozmowie z „Faktem” Jarosław Łuczaj, rzecznik KRS.

Rzecznik Rady oraz jego zastępca Bartłomiej Starosta tłumaczyli, że wcześniej pojawiały się wątpliwości wobec nominacji dla sędziego. — Z naszego punktu widzenia istotne jest również to, że jako Rada wystąpiliśmy do prezydenta o zwrot spraw awansowych, między innymi neosędziego Michałowicza, jeszcze zanim został powołany w lipcu do Sądu Najwyższego. Moglibyśmy wtedy ponownie rozpatrzyć jego kandydaturę i ocenić, czy rzeczywiście zasługuje na awans z sądu okręgowego do Sądu Najwyższego — powiedzieli.

— Niestety, tych akt nam nie zwrócono. Prezydent wziął na siebie odpowiedzialność za powołanie tej osoby na stanowisko sędziowskie na najwyższym szczeblu. Jakie są tego skutki? Jeżeli doniesienia medialne się potwierdzą, będziemy mieli tego najlepszy przykład — dodali przedstawiciele KRS.

Policja nie dopatrzyła się znamion przestępstwa, dlatego sędzia nie został na razie ukarany mandatem. To jednak nie oznacza, że nie poniesie żadnych konsekwencji. — Wachlarz kar, które może spotkać sędziego, jest bardzo szeroki, od upomnienia aż po usunięcie z zawodu sędziego. Uważam jednak, że ten sędzia w ogóle nie powinien znaleźć się na tym stanowisku. Od tego bym zaczął, a to, co zrobił, tylko to potwierdza — wskazali na łamach „Faktu” przedstawiciele KRS.

Waldemar Żurek o incydencie z udziałem sędziego SN

Do zdarzenia odniósł się również Waldemar Żurek. – Ta sprawa musi zostać bardzo dokładnie wyjaśniona. Zwracaliśmy wielokrotnie uwagę na to, że tak zwany neo-KRS wybierał, także do Sądu Najwyższego, naszym zdaniem z naruszeniem prawa, osoby, które nie spełniają wymogów nieskazitelności charakteru. Te decyzje, moim zdaniem, były nieważne. I za tych neosędziów, za każde ich wejście na salę rozpraw, musimy płacić odszkodowania – stwierdził minister sprawiedliwości.

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