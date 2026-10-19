Wymowna reakcja PiS po ruchu Bielana. „Ładnie mu się Amerykanie odwinęli”

Adam Bielan próbował w ostatnich miesiącach odbudowywać swoją pozycję w obozie prawicy. Gdy jego wpływy zaczęły słabnąć, pojawiła się historia, która miała przypomnieć Jarosławowi Kaczyńskiemu o jego kontaktach i politycznej użyteczności.

Bielan chciał zaimponować Kaczyńskiemu? W tle spotkanie z Trumpem

Chodzi o kulisy spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie i sugestię, że amerykańska strona miała być zainteresowana zmianą premiera w Polsce. Ujawnienie tych informacji miało pokazać, że Adam Bielan wciąż potrafi rozgrywać ważne sprawy na międzynarodowym poziomie.

Europoseł przypisał sobie rolę organizatora spotkania, ale ta wersja nie została potwierdzona przez MON. Według osób z otoczenia Władysława Kosiniaka-Kamysza o pomoc zwrócono się do Kancelarii Prezydenta, a sprawę miał prowadzić Nikodem Rachoń.

Po wypowiedzi ambasadora USA Thomasa Rose’a, który pochwalił ministra obrony narodowej nazywając go „K2”, w PiS pojawiły się komentarze sugerujące, że próba wykorzystania amerykańskiego wątku w krajowej rozgrywce nie przyniosła oczekiwanego efektu. — Ładnie Amerykanie mu się odwinęli — przyznał jeden z posłów PiS.

Według informacji „Newsweeka” amerykańscy dyplomaci mieli być zirytowani wciąganiem Donalda Trumpa i jego otoczenia w polskie spory partyjne. Szczególnie, że dla USA najważniejszą kwestią pozostają konkretne interesy gospodarcze. Polska kupuje od USA między innymi rakiety i samoloty, a za kontrakty warte miliardy dolarów odpowiada m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej kierowane przez Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Bielan walczy o wpływy w UE. Posłowie PiS komentują

Adam Bielan próbuje także budować swoje wpływy w Europie. Kieruje obecnie Europejską Partią Konserwatystów i Reformatorów. Więcej możliwości dawało mu kierowanie delegacją PiS w Parlamencie Europejskim. To stanowisko przypadło teraz Beacie Szydło.

— Delegacja to jest władza, bo to jej szef negocjuje, buduje sojusze, staje się postacią istotną, z kontaktami, z możliwościami, to jest polityczne stanowisko. Szef partii to jest tylko prestiż. Można sobie w CV wpisać, ale nic z tego nie wynika. No, dobra kasa jest tam i można ją wykorzystać, a umówmy się, że Bielan nie ma skrupułów i zrobi to na pewno — oceniają rozmówcy „Newsweekowi” z Parlamentu Europejskiego.

— Adam ostatnio jest bardzo nerwowy. Lata po Brukseli, jakby mu się pod tyłkiem paliło, i cały czas pokrzykuje. Szczerze mówiąc, nie wiem, co on chce ugrać, bo niby dostał posadę szefa EKR z rekomendacji Morawieckiego, ale to fucha na dokończenie przerwanej kadencji Morawieckiego, czyli na dwa lata. A w EKR to Włosi rozdają karty i Meloni będzie to sobie układać na nowo — opowiadają europosłowie w rozmowie z tygodnikiem.

Dziennikarze przypomnieli, że jeszcze przed odejściem Mateusza Morawieckiego krążyła historia o partyjnym ognisku, podczas którego Jarosław Kaczyński miał zapowiadać, że Adam Bielan przejmie kierowanie EKR. Według tej relacji prezes miał uzgodnić sprawę z Giorgią Meloni.

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