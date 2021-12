Granica polsko-białoruska. Najnowszy komunikat SG, ponad 100 prób przekroczenia granicy

Trwa kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Imigranci nie atakują już w wielotysięcznych grupach w ciągu dnia, ale sytuacja wciąż jest napięta. Straż Graniczna każdej nocy informuje o kolejnych próbach przedarcia się mniejszych grup migrantów.

Granica polsko-białoruska. Raport Straży Granicznej

W środę 1 grudnia o godz. 9:00 Straż Graniczna opublikowała kolejny raport dotyczący udaremnionych prób przekroczenia granicy.

„Minionej doby tj. 30.11 na granicy polsko-białoruskiej odnotowano 102 próby jej nielegalnego przekroczenia. Wydano 5 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Kilka grup cudzoziemców próbowało przedostać się na terytorium RP m.in. na odcinku ochranianym przez PSG w Mielniku” – poinformowała Straż Graniczna na Twitterze.

Granica polsko-białoruska. Ostrzał z terenu Białorusi

Wcześniej tego dnia MON poinformowało, że w okolicach Terespola doszło do poważnego incydentu. Ostrzelane zostały maszty oświetleniowe ustawione przez żołnierzy Wojska Polskiego na granicy z Białorusią. „Reflektory zostały zniszczone w wyniku strzałów z broni pneumatycznej. Ostrzału dokonano z terenu Białorusi” – informuje MON na Twitterze.

Do zdarzenia odniósł się Mariusz Błaszczak. Minister zapowiedział wezwanie attaché obrony Białorusi do MON. „Prowokacje białoruskich służb są absolutnie nieakceptowalne. Do Ministerstwa Obrony Narodowej zostanie wezwany attaché obrony Białorusi w celu złożenia wyjaśnień dotyczących incydentu w okolicy Terespola” – przekazał szef MON.

