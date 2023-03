Janina Ochojska zorganizowała wystawę w PE. Patryk Jaki zarzuca europosłance, że „oczernia Polskę”

Od wtorku, 7 marca, w siedzibie Parlamentu Europejskiego można zobaczyć wystawę pt. Pushback is illegal. Help is legal (Pushback jest nielegalny. Pomoc jest legalna). Przypomnijmy, że wspomniany pushback to „zestawu środków państwowych, za pomocą których uchodźcy i migranci są zmuszani do powrotu przez granicę – zazwyczaj natychmiast po jej przekroczeniu – bez względu na ich indywidualne okoliczności i bez możliwości ubiegania się o azyl”.

Janina Ochojska często wypowiada się na temat sytuacji na granicy. Do jej działań w tej kwestii odnosił się ostatnio wiceminister MSWiA Maciej Wąsik.

Sytuacja na granicy. Janina Ochojska organizuje wystawę w PE

W zaproszeniu na wystawę wskazano, że koncentruje się ona na „naruszeniach prawa poprzez stosowanie pushbacków i zastraszaniu tych, którzy starają się ocalić życie osób na granicy”. „Usłyszysz historię naszego specjalnego gościa – aktywisty, wolontariusza, a także migrantów, którzy doświadczyli walki o przedostanie się do Polski i uzyskali status uchodźcy” – czytamy zaproszeniu do członków Europejskiej Partii Ludowej i europosłów innych partii. Widnieje tam podpis Janiny Ochojskiej.

Na informację o organizacji wystawy w PE zareagował europoseł Patryk Jaki. „Z inicjatywy posłanki wybranej z Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim właśnie otworzono wystawę oczerniającą Polskę i jej funkcjonariuszy broniących nasz kraj przed hybrydowym atakiem Putina-Łukaszenki. PO – partia zewnętrzna, zawsze tam, gdzie trzeba uderzyć w Polskę” – napisał.

Jaki do Ochojskiej: ta wystawa oczernia Polskę

Z kolei Róża Thun zamieściła zrzut ekranu z maila Witolda Waszczykowskiego, który odpowiedział na to zaproszenie. „Drodzy koledzy, od półtora roku za sprawą Mińska i Moskwy organizowana jest wroga operacja hybrydowa, a Polska jest głównym jej celem i ofiarą. Potwierdzają to m.in. sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Joseph Borrell” – napisał europoseł.

Jak podkreślił, Polska ma wszelkie prerogatywy i prawa do obrony własnych granic oraz obowiązek obrony granic NATO i UE. „Ci, którzy chcą pomóc nielegalnym migrantom, mają pracować na Białorusi informując migrantów o prawdziwych zamiarach Łukaszenki i legalnych sposobach podróżowania do Polski. Stronnicze wydarzenie nie służy sprawom migrantów” – podsumował.

