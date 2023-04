Somalijczycy na polskiej granicy. Chcieli nielegalnie przedrzeć się do kraju

Straż Graniczna codziennie odnotowuje próby nielegalnego przejścia przez polsko-białoruską granicę. Tylko w pierwszym kwartale roku ponad 6 tysięcy osób zdecydowało się na taki krok. – Wraz z poprawą pogody, pojawia się coraz więcej migrantów – przyznaje w rozmowie z Wprost Anna Michalska ze Straży Granicznej. Wolontariusze natomiast alarmują, że kryzys humanitarny na pograniczu zbiera coraz większe żniwo.

Budowa zapory na granicy, która miała zażegnać kryzys, też nie przyniosła oczekiwanego skutku. Migranci przy pomocy służb białoruskich w różny sposób próbują forsować granicę.

Sytuacja na granicy. Co działo się ostatniej doby?

Ostatniej doby, 15 kwietnia do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 68 osób, między innym obywateli Pakistanu i Somalii. Z najnowszego raportu Straży Granicznej wynika, że 20 osób wycofało się na Białoruś na widok służb.

Odnotowano także próby przedarcia się przez rzekę Świsłocz. Było to dwóch obywateli Kamerunu, obywatel Konga – informuje Placówka Straży Granicznej w Bobrownikach. Trzech obywateli Konga zatrzymali funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krynkach. Za pomocnictwo zatrzymano trzech obywateli Ukrainy i obywatela Białorusi.

Nowy raport z polsko-białoruskiej granicy. Komunikat Straży Granicznej

Z raportu wynika także, że 15 kwietnia funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 22,8 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. to ponad 11,131 mln osób. Ostatniej doby z Polski do Ukrainy odprawiono prawie 27,1 tys. osób. Od 24 lutego 2022 to łącznie prawie 9,402 mln osób.

Granica polsko-białoruska jest miejscem kryzysu humanitarnego od lipca 2021 roku. W lasach na Podlasiu i częściowo Lubelszczyźnie znajdowane są ciała kolejnych migrantów, których reżim w Mińsku zwozi i wypycha do naszego kraju.

