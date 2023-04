Fałszywe zbiórki dla cudzoziemców. Straż Graniczna ostrzega

Straż Graniczna ostrzega w mediach społecznościowych przed fałszywymi zbiórkami dla cudzoziemców przebywających w ośrodkach. W ramach przykładu zamieszczono zdjęcie przedstawiające jeden z apeli, który został umieszczony na Facebooku. Widać wpis osoby, która rzekomo chce wesprzeć żywnościowo migrantów w strzeżonym ośrodku w Białymstoku i poszukuje kogoś, kto ma kontakt do hurtowni spożywczych.

Straż Graniczna zwraca uwagę na podejrzane ogłoszenia o zbiórkach dla cudzoziemców

„Bądźcie ostrożni. Cudzoziemcy mają zapewnione pełne wyżywienie dostosowane do ich kultury i wymogów zdrowotnych” – podkreśla Straż Graniczna. Jako dowód podano menu z ośrodka w Białymstoku, które ma obowiązywać w sobotę 15 kwietnia. Wynika z niego, że cudzoziemcy otrzymują śniadanie, obiad i kolację. Widać, że dania są dostosowane do wegetarian, wegan, cukrzyków czy osób obchodzących Ramadan.

„Straż Graniczna współpracuje z różnymi organizacjami i fundacjami m.in. Caritas Polska oraz Polską Akcją Humanitarną w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb cudzoziemców, np. w sprawie spersonalizowanych oczekiwań cudzoziemców co do odzieży. Pełne całodobowe wyżywienie w ośrodkach jest zapewnione” – podsumowała Straż Graniczna.

Pomoc PCK i Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos dla potrzebujących cudzoziemców

Podlaski Oddział Straży Granicznej wspiera także Polski Czerwony Krzyż. W ubiegłym tygodniu do POSG dotarły zestawy pomocowe zawierające wodę, konserwę, suszone owoce oraz środki higieniczne i opatrunkowe, które trafią do placówek Straży Granicznej na polsko-białoruskiej granicy. Będą one rozdystrybuowane dla potrzebujących cudzoziemców. Długoterminową żywność zakupił również Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos.

