Duża grupa uchodźców na polskiej granicy. Służby mówią o trzykrotnym ataku

Trwa kryzys migracyjny sprowokowany przez służby reżimu Aleksandra Łukaszenki. Polskie służby codziennie raportują o próbach nielegalnego przedostania się do kraju. Często dochodzi do incydentów. Nie inaczej było ostatniej doby.

Nowy raport SG o sytuacji na granicy. Co działo się ostatniej doby?

Straż Graniczna w nowym komunikacie podała, że do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 88 cudzoziemców m. in. obywateli Bangladeszu, Somalii i Sri Lanki. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Płaskiej informują o czterech obywatelach Kamerunu, którzy przeprawiali się nielegalnie do Polski brzegiem granicznego jeziora Wiązowiec.

Patrole z Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych przekazały, że duża grupa migrantów, która liczyła 37 osób forsowała polską granicę. Pogranicznicy zatrzymali in. obywali Syrii, Somalii, Jemenu i Kamerunu. Placówka w Dubiczach Cerkiewnych raportuje o trzykrotnym ataku grupy cudzoziemców (liczącej ok 25 osób i dwóch grupach po ok. 10 osób) na polskie patrole. Osoby te miały rzucać kamieniami i gałęziami.

Migranci znów zaatakowali. Trzy grupy ruszyły na polskie patrole

Przypomnijmy, że w związku z pogłoskami dotyczącymi możliwego pojawienia się na Białorusi najemników z Grupy Wagnera, polskie władze zdecydowały o wysłaniu posiłków na granicę polsko-białoruską. W tej chwili polskiej granicy na odcinku z Białorusią strzegą funkcjonariusze Straży Granicznej z garnizonu podlaskiego (2,5 tys.) i nadbużańskiego (2 tys.). Wspomogą ich żołnierze i policjanci.

Polskie służby zwracają uwagę, że determinacja cudzoziemców wspieranych przez służby białoruskie do nielegalnego przekraczania polsko-białoruskiej granicy i jak najszybszego dotarcia do krajów Europy Zachodniej zwiększa się z dnia na dzień.

