„Shrek” po kaszubsku. Uczniowie stworzyli oryginalny dubbing

Choć nagranie udostępnione przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie powstało na potrzeby szkolnego konkursu Studenckiego Klubu Pomorania „Remusowa Kara”, to szybko stało się hitem w sieci. Do tej pory dubbing w języku kaszubskim do filmu „Shrek Forever” obejrzano już niemal 85 tys. razy.

Reakcja internautów

Uczniowie podłożyli głos do sceny urodzin, która jest jedną z najbardziej popularnych scen tej części przygód zielonego ogra. – Na początku nie było łatwo. Niektóre słowa ciężko było przetłumaczyć, inne – wypowiedzieć. Myślę jednak, że najtrudniejszą częścią było dopasowanie głosu do danej postaci – powiedziała polsatnews.pl Paulina Kurowska. – Myślałyśmy, że dubbing kaszubski może zainteresować wyłącznie Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie czy ludzi związanych na co dzień poprzez swoją pracę, działalność z językiem kaszubskim, a tu tymczasem taka niespodzianka – dodała.

Choć wielu internautów nie rozumie kwestii wypowiadanych przez uczniów, to samo nagranie zostało pozytywnie odebrane. „Gdzie można jeszcze posłuchać czegoś po kaszubsku? Bardzo mnie ten język interesuje” – brzmi jeden z komentarzy. „Ale świetne! Ciekawy język” – dodał ktoś inny.

Z danych na 2011 rok wynika, że w Polsce językiem kaszubskim posługuje się na co dzień 108 tys. osób. Jest to pozostałość słowiańskich dialektów pomorskich, a najstarsze teksty w tym języku datuje się na 1402 rok.