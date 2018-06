Festiwal Opole 2018. Kontrowersyjna piosenka wygrała Debiuty

Podczas koncertu Debiutów na 55. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu wystąpił zespół Girls on Fire ze swoim utworem „Siła Kobiet”. Piosenka ta stała się nieoficjalnym hymnem Czarnego Protestu. Utwór oraz nagrany do niej teledysk nie wszystkim przypadły jednak do gustu. Przeciwko obecności Girls on Fire w Opolu protestowała m.in. posłanka PiS Anna Sobecka. Piotr Pałka, który dopuścił piosenkę do festiwalu, został zwolniony z TVP. Jury doceniło jednak kontrowersyjną piosenkę i przyznało zespołowi główną nagrodę koncertu Debiuty.

Kontrowersyjna piosenka z nagrodą

Jak podaje „Fakt”, o tytuł najlepszego debiutu walczyło w sumie dziesięć utworów. Oprócz Girls on Fire na scenie zaprezentowali się m.in. Small Mechanics, Karolina Micor, Michał Sołtan, Edyta Strzycka oraz Dollz. Nagroda im. Anny Jantar oraz statuetka Karolinki powędrowały jednak do grupy, która nagrała „Siłę kobiet”. Tym samym piosenka, która wzbudziła duże kontrowersje i w opinii niektórych nie powinna zostać dopuszczona do festiwalu, została uznana za najlepszy debiut roku.

Przypomnijmy, jak podawał portal Wirtualna Media, posłanka PiS Anna Sobecka skierowała pismo do prezesa TVP Jacka Kurskiego, w którym wyraziła oburzenie zezwoleniem n prezentację utworu Girls on Fire podczas festiwalu w Opolu. – Ta decyzja jest dla mnie niezrozumiała i sprzeczna z misją Telewizji Publicznej, zapisanej w ustawie o radiofonii i TV. Brak reakcji w tej sprawie bardzo mocno nadszarpnie wizerunek TVP oraz spowoduje, że miliony Polaków stracą zaufanie do Telewizji Publicznej, która z założenia powinna być misyjna, wychowawcza i promować dobre wzorce – ostrzegała posłanka PiS.

„Ocenialiśmy wyłącznie walory artystyczne”

Dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu podkreślił, że do koncertu debiutów zgłoszono ponad 200 piosenek, więc nie było możliwości, żeby członkowie rady artystycznej festiwalu poznali kontekst każdej z nich. – Ocenialiśmy wyłącznie walory artystyczne tego utworu tzn. tekst, muzykę i wykonanie. Nie oglądaliśmy teledysków, ponieważ otrzymaliśmy wyłącznie nagrania audio, na podstawie których wytypowaliśmy finalistów – wyjaśnił „Gazecie Wyborczej”.

TVP zaznaczyło, że podczas festiwalu nie będzie prezentowany klip do piosenki, który wywołał wiele kontrowersji. W komunikacie Telewizja Publiczna zaznaczyła, że „przyjęła z satysfakcją wyjaśnienia zespołu, który w specjalnym oświadczeniu odciął się od przypisywanych mu feministycznych idei i kultury śmierci”.