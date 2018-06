Twierdzą, że jeden z największych hitów Eda Sheerana jest plagiatem. Chcą 100 mln dolarów

Ed Sheeran kolejny raz oskarżony o plagiat. Problematyczny okazał się tym razem utwór „Thinking Out Loud”. Firma Structured Asset Sales mająca część praw autorskich do piosenki „Let’s Get In On” Marvina Gaye’a z 1973 roku żąda od muzyka gigantycznej kwoty 100 milionów dolarów. Spółka weszła w posiadanie praw do utworu po śmierci w 2003 roku współtwórcy "Let's Get It On" Edwarda Townsenda w 2003 r. Jej przedstawiciele twierdzą, że w utworze Sheerana bliźniaczo podobne są między innymi: melodia, rytm, bębny, linia basowa i chórki. Ed Sheeran nie zdecydował się na razie wydać w tej sprawie jakiegokolwiek komentarza.

Identyczną sprawę w 2016 roku założyła rodzina współautora „Let’s Get It On”. Sheeran był przez nich oskarżany o skopiowanie wielu elementów utworu Gaye’a. Pełnomocnicy artysty bronili się twierdząc, że elementy, które znalazły się w utworze „Thinking Out Loud” pochodzą z domeny publicznej i nie są chronione. Prawnicy Sheerana podkreślali również, że córka Townsenda została oddana do adopcji wkrótce po urodzeniu, co zgodnie z obowiązującym ją w Kalifornii prawem wyklucza ją z możliwości domagania się odszkodowania.Sąd stwierdził wtedy, że nie ma ewidentnych oznak plagiatu.

Czytaj także:

Takich zdjęć Eda Sheerana jeszcze nie widzieliście. Jego ochroniarz stał się gwiazdą Instagrama