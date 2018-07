Alicja Majewska ujawniła, ile dostaje emerytury. Będzie musiała sprzedać dom?

– Od wielu lat noszę w portfelu zieloną legitymację, ale na moje konto wpływa niewiele ponad 1000 zł emerytury – powiedziała w rozmowie z magazynem „Na Żywo” Alicja Majewska. Artystka co prawda nadal zarabia na koncertowaniu w kraju, ale coraz częściej rezygnuje z występów w Stanach Zjednoczonych, które rzekomo stanowiły znaczną część jej dochodów.

Majewska: Nie widzę już sensu w wyjazdach do USA

– Dzisiaj zachód wygląda inaczej. W latach 80. to był inny świat. Restauracje, sklepy – to wszystko robiło na nas ogromne wrażenie. Teraz opieram się przed wyjazdem do USA, bo nie widzę w tym sensu. To już nie jest tak intratne, jeśli chodzi o zarobki, bo dolar ma kompletnie inną wartość – przekonywała.

Jak się okazuje, Alicja Majewska może być zmuszona do sprzedania swojej posiadłości zlokalizowanej na warszawskim Zaciszu. Nie tylko ze względów finansowych, ale również zdrowotnych. – W ogrodzie mam nawodnienie i szczęśliwie nie muszę martwić się o trawę i krzewy, ale kwiaty stojące pod zadaszeniem wymagają troski – tłumaczyła artystka.

