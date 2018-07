George Clooney miał wypadek. Życiu aktora nie zagraża niebezpieczeństwo

O sprawie poinformowały włoskie media. George Clooney przebywa we Włoszech wraz ze razem z żoną Amal oraz ich dziećmi, Alexandrem i Ellą w związku z pracą nad serialem „Paragraf 22” , który jest ekranizacją powieści Josepha Hellera. Z doniesień „La Nuova Sardenga” wynika, że podczas podróży na plan zdjęciowy w pobliżu Costa Corallina, w prowincji Olbia na Sardynii doszło do wypadku.

Aktor jechał skuterem, kiedy zza zakrętu wyjechała furgonetka uderzając w jego pojazd. Według włoskich mediów Clooney wymagał pomocy lekarza. Został przetransportowany ambulansem na izbę przyjęć w szpitalu im. Jana Pawła II. Po przeprowadzeniu serii badań okazało się, że stan Clooneya nie jest poważny i nie wymaga on hospitalizacji. Lekarze podkreślili, że życiu aktora nie zagraża niebezpieczeństwo i może on spokojnie wracać do domu. U Clooneya zdiagnozowano uraz miednicy oraz liczne na rękach i nogach.

