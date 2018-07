Pierwsza żona Robina Williamsa: Pozwalałam mu na niewierność

Valerie Velardi była żoną Robina Williamsa od 1978 do 1988 roku. Nowe fakty na temat ich małżeństwa oraz samego aktora poznajemy w nowym filmie dokumentalnym HBO „Come Inside My Mind”. W dokumencie Velardi zaznacza, że Robin Williams „absolutnie kochał kobiety”. – Rozumiałam to i chciałam żeby mógł to wyrażać, ale chciałam też, żeby później wracał do domu – przyznaje.

Velardi opowiedziała, że poznała Williamsa w barze w San Francisco w 1976 roku. Wówczas nie był tak bardzo znany. – Poprosił mnie, żebym odwiozła go do domu. Mówił po Francusku, a ja się z ni drażniłam. Pocałowaliśmy się i wiedziałam, że znowu go zobaczę – opowiada. Velardi przyznała, że ona akurat kończyła studia, a ich związek rozwijał się. – Zawsze szukał jakiś połączeń albo innych postaci, innego akcentu. Był bezwstydny. Po prostu to robił – opowiada.

Kobieta przyznaje, że po tym, jak Williams stał się bardzo popularny, ich drogi naturalnie się rozeszły. Para miała jednego syna.

Williams, gwiazda „Good Morning, Vietnam”, którą fani na całym świecie podziwiali za jego niezwykły humor, zmarł w sierpniu 2014 roku w wieku 63 lat. Aktor powiesił się w swoim domu w północnej Kalifornii. Autopsja wykazała, że Williams cierpiał na chorobę neurodegeneracyjną zwaną Otępienie z ciałami Lewy’ego (DLB), która jest drugą, po chorobie Alzheimera, pierwotną przyczyną otępienia i powoduje postępujący spadek zdolności umysłowych.