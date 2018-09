Aktualizacja reguł gry w Scrabble. Doszło 300 nowych słów

Merriam-Webster to firma, która wśród wielu słowników wydaje także jeden specjalnie poświęcony zabawie w Scrabble. Pierwszy spis słów dozwolonych w tej popularnej grze stworzyła już w 1976 roku. Od teraz fani układania słów na planszy będą wreszcie mogli skorzystać z powszechnego w użyciu, ale z jakiegoś powodu niedopuszczanego w amerykańskiej wersji gry skrótu „OK”. Redaktor Merriam-Webster Peter Sokolowski przyznał, że gracze naczekali się na „OK” wyjątkowo długo.

Jakie jeszcze słowa dołączyły do puli kilkudziesięciu tysięcy haseł? Wśród najpopularniejszych wymienić należy rozpropagowane przez smartfony „emoji” (małe obrazki podobne do emotikonek). Znalazło się też miejsce dla poczciwego „facepalm” (poczucie zażenowania wyrażane przez przyłożenie dłoni do twarzy) i znanego wśród tancerzy „twerk”. Z modnych ostatnio słów należałoby wyróżnić „botnet” (sieć botów). Mniej popularne w naszym kraju będą z pewnością „bizjet” (samolot biznesowy) i „arancini” (włoskie kulki ryżowe lub makaronowe z nadzieniem).

