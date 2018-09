Nietypowa kawiarnia. Poczujesz się, jakbyś „wszedł do kreskówki”

Wyjątkowa kawiarnia znajduje się w Seulu w Korei Południowej w popularnej dzielnicy Yeonman-dong. Jej nazwa to po prostu Cafe Yeonnam-dong 239-20, co jest właściwie też jej adresem. Miejsce to zostało otwarte w lipcu 2017 roku i od tego czasu jest bardzo popularne.

Od momentu przekroczenia progu kawiarni, wita cię komiksowy wygląd ścian. Całe miejsce zaprojektowane jest tak, abyś myślał, że pijesz cappuccino „w środku komiksu” . Wygląd kawiarni inspirowany jest koreańskim serialem telewizyjnym „W-Two Worlds” Lee Jong-suka i Hana Hyo-joo, w którym bohaterowie wkraczają w świat fantasy.