Behemoth promuje płytę wystawą sztuki

- Pomysł wystawy „THOU ART DARKEST” narodził się gdzieś w momencie pracy nad stroną wizualną albumu “ILYAYD” - mówi lider grupy Behemot, Adam Nergal Darski. - Potencjał artystyczny tej pyty zmobilizował mnie do spotkania z wybitnym rzeźbiarzem młodego pokolenia Tomkiem Górnickim. Przedstawiłem mu kolekcje zdjęć Sylwii, a potem rozpoczęła się burza mózgów, której owocem jest ta wystawa. Dodatkową atrakcją imprezy będzie dokumentalny film o płycie, nad którym pracowaliśmy z Grupą 13. Wystawę „THOU ART DARKEST” należy traktować jako wartość komplementarną płyty “I Loved You At Your Darkest”, ale jej interdyscyplinarny charakter może zaintrygować fanów sztuki niekoniecznie związanych z nurtem Black Metalu czy metalu w ogóle. W imieniu swoim oraz zespołu zapraszam wszystkich ludzi o otwartych głowach i sercach, którzy są głodni wyjątkowych wrażeń!

Daty wystawy (z udziałem zespołu i twórców):28.09 Gdańsk, 2.10 Berlin, 5.10 Londyn, 08-09.10 Warszawa, 02 -03.11 Nowy Jork, 25.11 Los Angeles. Szczegóły na facebookowym profilu "Thou Art Darkest".