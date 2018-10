Memy z ćmami podbijają internet. Skąd ich nagła popularność?

Według portalu Know Your Meme, będącego czymś na kształt Wikipedii memów, początek żartów z ciem to 14 lipca. Wszystko zaczęło się od zdjęcia pojedynczej ćmy, wykonanego w dużym zbliżeniu. Stworzenie to przez szybę wpatrywało się w źródło światła znajdujące się wewnątrz niedostępnego pomieszczenia. Światło lamp jest dla niego prawdziwą obsesją, dla której poświęci wszystko i może nawet zginąć. Użytkownikom Reddita zdjęcie wydało się tak zabawne, że szybko zaczęli je przerabiać i wstawiać do innych znanych już memów.

To właśnie na motywie niepohamowanego pociągu do światła lamp i mieszania memów opiera się cały żart. Trzeba przyznać, że jest to humor mocno abstrakcyjny, jednak na całym świecie przyjął się zaskakująco dobrze. Podobnie w Polsce, gdzie główna fala „moth memes” dotarła mniej więcej w drugiej połowie września. Kilka z rodzimych memów udało nam się zamieścić w stworzonej galerii. Zapraszamy do przeglądania.