Muzyczna niespodzianka od Celtic Woman

Celtic Woman powrócił na scenę muzyczną z albumem „Ancient Land”, do którego stworzono również dedykowany materiał wideo z koncertu. Dziewczęta zaśpiewały na tle historycznego zamku Johnstown w hrabstwie Wexford w Irlandii. Samo wydawnictwo zawiera 18 utworów, w tym oryginalne kompozycje, takie jak: „Garden Of Eden”, „Be Still”, instrumentalne „Love & Honor”. Fani Celtic Woman znajdą również na albumie irlandzkie piosenki tradycyjne.

Do sieci trafiły właśnie dwa niezwykłe utwory w przepięknej oprawie wizualnej. Celtic Woman opublikował nagranie do utworu „Faith's Song” w solowym wykonaniu uzdolnionej Megan Walsh.

– Moją kolejną piosenką jest „Faith”. To kawałek pochodzący z programu „Keeping Faith” na BBC. Mimo tego, że utwór jest niezwykle wzruszający i rozrywający serce, to zdecydowanie niesie w sobie nadzieję. „Nawet jeśli to nie jest twój najlepszy czas, to twoje serce nadal bije, nadal oddychasz, a z czasem wszystko się ułoży" – komentuje odtwórczyni utworu.

Faith's Song

Drugą kompozycją jest „Moorlough Shote”, utwór jest tradycyjną irlandzką piosenką o nieszczęśliwej miłości. Młody chłopak chwali piękno miejsca oraz dziewczyny, którą tam spotkał i się w niej zakochał. Ona jednak odrzuca absztyfikanta, ponieważ połówkę swego serca oddała już marynarzowi. Niepocieszony opuszcza rodzinny dom i odpływa, wciąż chwaląc dziewczynę, którą kocha.

– Naprawdę uwielbiam „Moorlough Shore”- to powiew irlandzkiego powietrza. To utwór, w którym czuję się najbardziej komfortowo. To bardzo tradycyjny utwór, który daje poczucie wolności. Po prostu za nim przepadam –mówi Ebba McMahon z Celtic Woman.

Moorlough Shore

Celtic Woman kontynuuje wielowiekową, irlandzką tradycję opowiadania historii w pieśniach. Opowieści o ziemi, miłości, tańcu – utwory, które sprawią, że Irlandia zawita w domach i sercach słuchaczy. O tym, jak wielka jest ta miłość będą mogli przekonać się już pod koniec roku polscy fani. Celtic Woman wystąpi w Polsce dwukrotnie. Pierwszy koncert odbędzie się 4 listopada w Sali Ziemi Poznań Congress Center, z kolei drugi – 6 listopada w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Bilety do nabycia poprzez stronę www.prestigemjm.com. Organizatorem wydarzenia jest agencja Prestige MJM.