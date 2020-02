Romuald Lipko nie żyje. Założyciel Budki Suflera miał 69 lat

Romuald Lipko urodził się w 1950 r. w Lublinie. Na początku lat 70. założył wraz z przyjaciółmi Budkę Suflera. Był basistą, potem klawiszowcem i kompozytorem hitów Budki Suflera. To właśnie Lipko był twórcą największych hitów grupy - „Takie tango”, „Nigdy nie wierz kobiecie”, „Za ostatni grosz”, „Bal wszystkich świętych”, „Sen o dolinie”, „Jolka, Jolka, pamiętasz”, „Cień wielkiej góry” czy „Noc komety”. W 2014 r. grupa Budka Suflera zakończyła swoją działalność. Romuald Lipko założył Romuald Lipko Band. W 2019 roku jednak zespół miał wrócić na scenę. Premierowa trasa koncertowa była planowana na początek 2020 roku.

„Dnia 6 lutego koło północy, po przegranej walce z nowotworem, odszedł Romuald Lipko, jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskiej muzyki rozrywkowej końca XX i początku XXI w., współtwórca i kreator zespołu Budka Suflera, autor wielu wielkich polskich przebojów” – napisali na Facebooku członkowie Budki Suflera.

Choroba Romualda Lipko

Muzyk od jakiegoś czasu zmagał się z chorobą nowotworową. „Romek Lipko, jeden z najważniejszych twórców polskiej muzyki rozrywkowej ostatniego półwiecza, kreator drogi muzycznej Budki Suflera, nasz przyjaciel, walczy z chorobą nowotworową” – informował zespół na początku lipca 2019 roku w mediach społecznościowych. Romuald Lipko przebywał w warszawskim szpitalu przy Banacha. Dwa tygodnie spędził w klinice w Magdeburgu.

Muzyk zmagał się z nowotworem wątroby. Kilkanaście miesięcy temu zapewnił, że czuje się dobrze. – Czuję się świetnie. Wszystko jest w porządku. Jestem uśmiechnięty, nic mnie nie boli, choroba, która zrobiła we mnie dużo popłochu i zmobilizowała mnie do szybkiego działania, póki co jest zażegnana, zaleczona. Mogę powiedzieć, że jestem gotowy do służby – mówił muzyk w rozmowie z „Super Expressem”.

