Premier Morawiecki po spotkaniu z szefową KE. „Będzie mniej środków na przyszłe cele”

– Wszystkie nowe cele nie mogą być realizowane kosztem polityki spójności, funduszu kohezyjnego, czyli funduszy, z których pochodzą środki na budowę dróg, kolei i mostów. To jest coś, na czym nam bardzo zależy, bo wiemy, jak infrastruktura wspiera wzrost gospodarczy – mówił po spotkaniu premier Morawiecki.

– Wiele czasu poświęciliśmy polityce rolnej, np. dopłatom. Zaproponowaliśmy rozwiązania, do których byliśmy bardzo dobrze przygotowani, z różnymi wyliczeniami, zarówno jeśli chodzi o politykę spójności, politykę rolną, ale także wszystkie nowe polityki dotyczące innowacyjności, migracji, politykę obronną, także Horyzont Europa. To sprawy, co do których będzie wiele dyskusji, negocjacji, ale cieszę się, że pani przewodnicząca rozumie różne perspektywy – dodał Morawiecki.

Szef polskiego rządu stwierdził, że spotkanie z szefową Komisji Europejskiej było „bardzo konstruktywne i pozytywne” .

