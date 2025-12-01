Wyrok TSUE ws. małżeństw jednopłciowych. Minister Żurek: Nie mylmy pojęć
Wyrok TSUE ws. małżeństw jednopłciowych. Minister Żurek: Nie mylmy pojęć

Dodano: 
Waldemar Żurek
Waldemar Żurek Źródło: Flickr / Ministerstwo Sprawieliwości
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że kraje UE mają obowiązek uznawać małżeństwo pary tej samej płci. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek tłumaczył na łamach „Rzeczpospolitej”, że nie oznacza to wprowadzenia takich związków w naszym kraju.

Pod koniec listopada TSUE stwierdził, że kraj należący do Unii Europejskiej ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym państwie UE, nawet jeżeli prawo tego państwa nie uznaje takich związków.

Żurek o wyroku TSUE: Nie mylmy pojęć

Przeciwnicy takiego rozwiązania zaangażowali ostrym sprzeciwem w mediach społecznościowych. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w wywiadzie dla „Rz” prosił jednak, by „nie mylić pojęć”.

— Część osób już próbuje zbić na tym kapitał polityczny i mówi: „a to teraz będziemy mieli małżeństwa jednopłciowe w Polsce zawierane”. Tak nie będzie, bo polska konstytucja (…) ochrania tylko małżeństwo mężczyzny i kobiety z różnych względów i słusznie. Natomiast takich planów legislacyjnych na ten moment zupełnie nie ma – mówił.

Jak tłumaczył dalej Żurek, z orzeczenia TSUE wynika tylko, że osoby mieszkające w innych krajach UE, które zawarły tam legalnie małżeństwo z osobą tej samej płci, po przeprowadzce do Polski zostaną odnotowane odpowiednio w naszej ewidencji. — I to na pewno się stanie. Będziemy rozmawiać na rządzie, jak to zrealizować — zapowiadał.

Małżeństwa jednopłciowe. Morawiecki po wyroku TSUE

Kraje Wspólnoty same stanowią oczywiście normy dotyczące instytucji małżeństwa. W swoim wytoku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powołał się jedynie na prawo do swobody przemieszczania się, pobytu na terytorium innych państw członkowskich oraz prowadzenia tam zwykłego życia rodzinnego, w tym zawarcia związku małżeńskiego.

Mateusz Morawiecki z PiS na wyrok zareagował jednak ostro. – Bezwstydna, bezczelna ingerencja w porządek prawny, porządek prawa rodzinnego państw członkowskich UE – podkreślał na konferencji prasowej w poniedziałek 1 grudnia. Stwierdził, że nie może być na takie rozwiązanie zgody, a „Polska nie może być marionetką w ręku sędziów TSUE”.

– Wara od naszych dzieci, ręce precz od polskich dzieci. Jeżeli będziemy musieli respektować ten wyrok TSUE, to jednocześnie przecież to właśnie oznacza, że para homoseksualna z innego kraju będzie mogła korzystać ze wszystkich praw, tak jak gdyby była w Polsce małżeństwem – mówił dalej Morawiecki.

Źródło: Rzeczpospolita