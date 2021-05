Artur Przygoda nie żyje. Przed laty jego hit nuciła cała Polska

Utwór „Chcę tu zostać”, którego współautorem jest Artur Przygoda w 2003 roku nuciła cała Polska. Do tej pory klip wyświetlono w serwisie Youtube blisko 44 mln razy.

Artur Przygoda nie żyje

O śmierci muzyka poinformowała związana z Farbą Joanna Kozak. „Dziś bardzo smutny dzień. Odszedł założyciel i pierwszy gitarzysta Farby Artur Przygoda. Trudno pisać, żal i łzy ściskają gardło” – napisała na facebookowym profilu zespołu Farba. „Byłeś od początku i każdy dźwięk gitary na pierwszej i drugiej płycie Farby pochodził z Twojego serca. A było ono wielkie. Energia na scenie, którą dawałeś i pasja z jaką grałeś to coś czego nie doświadczyliśmy z żadnym innym gitarzystą. Byłeś prawdziwym rokendrollowcem z krwi i kości” – czytamy w dalszej części wpisu.

Członkowie grupy przyznali, że „choć ich wspólne muzyczne drogi rozeszły się już jakiś czas temu, nadal mieli nadzieję, że kiedyś zagrają wspólnie »Chcę tu zostać«, »Zagubiony książę«, »Daleko«, »Nie warte nic« czy »A jeśli to nie to nieprawda?«” „Artur nie żegnamy się z Tobą, bo Twoja muzyka, twoje dźwięki zostają tu z nami. Rozkręć tam w górze na maksa wzmacniacze i graj na swojej ukochanej gitarze to co zawsze Ci w duszy grało” – podsumowała wpis Joanna Kozak.

Artur Przygoda – kim był?

W 1996 roku został uznany przez czytelników pisma „Gitara i Bas” za jednego z 10 najlepszych polskich gitarzystów. W 1999 roku Artur Przygoda wraz z wokalistką Joanną Kozak i perkusistą Jackiem Woźniakiem w 1999 r. w Gdyni założył zespół Farba. Z grupą był związany do 2012 roku i nagrał z nią trzy płyty: „Muszę krzyczeć” (2003), „Ślady” (2006) i „10” (2010). Muzyk był także związany z zespołami Canada, Dzieci Monalizy, Totus Tuus czy Ha-Dwa-O! Przyczyna jego śmierci jest nieznana.

