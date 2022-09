Nadchodzi kolejna edycja „Nocy Bibliotek”. Sprawdź, które placówki wezmą udział w akcj

Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja przekonująca do czytania poprzez promocję lokalnych bibliotek jako najbliższych miejsc spotkań z kulturą, z różnorodnymi zasobami i bezpłatną ofertą dla społeczności, sprzyjających wymianie idei i integracji.

Noc Bibliotek – 8. edycja akcji już 1 października 2022

W nocy 1 października na czytelników czekają specjalne wydarzenia, takie jak: spotkania z ciekawymi osobami ze świata literatury, ogólnopolska gra twórcza „To się musi powieść”, wieczór o/powieści z Małgorzatą Litwinowicz i Oleną Yeremenko, polsko-ukraiński flirt literacki z Juliuszem Słowackim.

Nocy Bibliotek towarzyszy akcja „Podziel się książkami” – zachęcająca czytelników do przynoszenia do bibliotek przeczytanych nowości wydawniczych, klasyki i lektur oraz innych poszukiwanych książek. Akcja ta to również okazja do udziału w warsztatach detektywistycznych, maratonach czytania i wielu innych wydarzeniach z książkami w roli głównej.

instagram

Inauguracja VIII Nocy Bibliotek odbędzie się w Bibliotece Narodowej 1 października o 21:00. W programie goście tacy jak Małgorzata Litwinowicz, Olena Yeremenko i Adam Strug. Uroczystość poprowadzi Magdalena Warzecha.

Biblioteki, które zorganizują najciekawsze wydarzenia zostaną nagrodzone sprzętem i zestawami książek w konkursie Nocy Bibliotek i Platona. Organizatorem akcji jest Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Fundacją ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Czytaj też:

Jesienne przyjemności. Zapalamy świece i oddajemy się lekturze ukochanych książek. Wywiad z twórcami marki DeLight CandlesCzytaj też:

7 najbardziej spektakularnych bibliotek świata. Ich wnętrza kryją w sobie tajemnice