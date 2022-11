Gwiazda wyznaje: Usłyszałam, że muszę zrobić botoks, podciągnąć to i owo

Aktorka od lat zasiadająca w Radzie Warszawy, raczej stroni od mediów, rzadko udziela wywiadów i ostatnio nie funkcjonuje w mainstreamie. Jak powiedziała w rozmowie z „Wprost”, w ostatnich latach miała poczucie, że jest na bocznym torze. Ale to może się zmienić, gdyż do Nehrebeckiej zgłosili się twórcy filmu „Klątwa”, produkcji Viaplay, której premierę zaplanowano na przyszły rok.

– Bardzo mi się zrobiło miło, kiedy dostałam propozycję, by zagrać. To uroczy scenariusz, z trzema pokoleniami kobiet, wspaniałymi, przezabawnymi postaciami… – mówiła w wywiadzie. Pytana, czy „ageizm w świecie filmu” ją dotknął, aktorka odpowiedziała:

– Powinnam oburzyć się, co to za pytanie o wiek! Przecież kobiet się o to nie pyta.