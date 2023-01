Ta gra kieruje ludzkim życiem. „W głowie toczy się mordercza bitwa”

Gra w szachy to gra w wojnę, ale poddaną ścisłym regułom, które na współczesnych polach walki nie istnieją, a jeśli nawet są określone przez międzynarodowe konwencje, to i tak nie są przestrzegane. Szachy to wojna zamknięta na ściśle określonym kwadratowym polu złożonym z 64 kratek. To wojna „idealna”, jeśli oczywiście jakąkolwiek wojnę można tak określić. I wojna kompletnie bezużyteczna, bo nie przynosi wymiernych korzyści, jakie – niestety – może przynieść wojna prawdziwa. No, chyba że ktoś jest tak wybitnym zawodnikiem, że gra zawodowo i uczestniczy w turniejach z okazałymi nagrodami.

Szachy to pasja, gra z wielką tajemnicą i niezwykłymi możliwościami. To nie jest zwykłe mechaniczne przesuwanie bierek po szachownicy, ale strategia, taktyka i myślenie o praktycznie nieskończonej ilości możliwych ruchów oraz wynikających z nich konsekwencjach. Bo w szachach, jak w prawdziwym życiu, nigdy się nie wie, co tak naprawdę wyniknie z podjętej decyzji.